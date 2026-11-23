Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: "Evet, özledim"
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: "Evet, özledim"
İngiltere'de Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçeli taraftarın kendisine yönelttiği soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir taraftarın "Bizi özlemedin mi?" sorusunu cevaplayan Ferdi, "Evet, özledim" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 10:05
Kaynak:
AA
İngiltere Premier Lig'de Hull City ile Brighton arasında oynanan karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren bir açıklama geldi.
Hull City karşısında son dakikalarda gelen galibiyet
Premier Lig'in 11. haftasında Hull City ile Brighton karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi Hull City, karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Oliver McBurnie, 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
Fenerbahçeli taraftarın sorusuna samimi yanıt
Karşılaşmanın ardından stadyum dışında taraftarlarla bir araya gelen Ferdi Kadıoğlu, imza dağıttığı sırada Fenerbahçeli bir taraftarın sorusuyla karşılaştı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde taraftar, milli futbolcuya, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" diye sordu.
Ferdi Kadıoğlu ise gülümseyerek, "Evet, özledim" yanıtını verdi. Milli futbolcunun bu sözleri kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların gündemine taşındı.
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Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: "Evet, özledim"
İngiltere'de Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçeli taraftarın kendisine yönelttiği soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir taraftarın "Bizi özlemedin mi?" sorusunu cevaplayan Ferdi, "Evet, özledim" dedi.
İngiltere Premier Lig'de Hull City ile Brighton arasında oynanan karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren bir açıklama geldi.
Hull City karşısında son dakikalarda gelen galibiyet
Premier Lig'in 11. haftasında Hull City ile Brighton karşı karşıya geldi. Uzun süre golsüz devam eden mücadelede ev sahibi Hull City, karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Oliver McBurnie, 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
Fenerbahçeli taraftarın sorusuna samimi yanıt
Karşılaşmanın ardından stadyum dışında taraftarlarla bir araya gelen Ferdi Kadıoğlu, imza dağıttığı sırada Fenerbahçeli bir taraftarın sorusuyla karşılaştı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde taraftar, milli futbolcuya, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" diye sordu.
Ferdi Kadıoğlu ise gülümseyerek, "Evet, özledim" yanıtını verdi. Milli futbolcunun bu sözleri kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların gündemine taşındı.
Kaynak: AA
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