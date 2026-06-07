Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri tamamlanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım seçim yarışında büyük farkla öne çıktı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda 27 bin 138 oy kullanıldı. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni yönetim dönemine ilişkin süreç netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 22:01
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 22:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurul kapsamında başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayım süreci başladı.
Resmi olmayan verilere göre Aziz Yıldırım, rakiplerinin önünde yer aldı. İlk sonuçlar, Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık görevine dönmesine işaret etti.
Hakan Safi'den tebrik mesajı
Başkan adayı Hakan Safi, seçim sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, mevcut tabloya göre seçimi kaybettiklerini ifade ederek Fenerbahçe camiasının tercihine saygı duyduklarını söyledi.
Safi, seçim sürecinde önemli transferler ve yatırımlar için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Aziz başkanı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe için çalışmayı sürdüreceğini söyledi
Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Safi, kulüp için sorumluluklarının devam ettiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin zaman içinde görüleceğini belirten Safi, kulübün hizmetinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.
Genel kurulun resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni döneme ilişkin yönetim planı ve kulüp projelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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Fenerbahçe seçiminde Aziz Yıldırım öne çıktı
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri tamamlanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım seçim yarışında büyük farkla öne çıktı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda 27 bin 138 oy kullanıldı. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yeni yönetim dönemine ilişkin süreç netleşecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurul kapsamında başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayım süreci başladı.
Resmi olmayan verilere göre Aziz Yıldırım, rakiplerinin önünde yer aldı. İlk sonuçlar, Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık görevine dönmesine işaret etti.
Hakan Safi'den tebrik mesajı
Başkan adayı Hakan Safi, seçim sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, mevcut tabloya göre seçimi kaybettiklerini ifade ederek Fenerbahçe camiasının tercihine saygı duyduklarını söyledi.
Safi, seçim sürecinde önemli transferler ve yatırımlar için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Fenerbahçe'nin sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Aziz başkanı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe için çalışmayı sürdüreceğini söyledi
Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Safi, kulüp için sorumluluklarının devam ettiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin zaman içinde görüleceğini belirten Safi, kulübün hizmetinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.
Genel kurulun resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni döneme ilişkin yönetim planı ve kulüp projelerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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