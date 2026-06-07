Meteoroloji birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Haziran 2026 tarihli hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde görülecek yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Önümüzdeki günlerde yerel yağışların bölgesel dağılımı yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.06.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 07.06.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde Afyonkarahisar ile Isparta çevreleri ve Toroslar mevkiinde yerel yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak etkili olabileceği belirtildi.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış geçişleri bekleniyor
Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gün içerisinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel karakterde olacağı ifade edildi.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir artış ya da düşüş beklenmiyor. Haziran ayına özgü sıcaklık değerlerinin korunacağı öngörülüyor.
Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek
Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ise yer yer güneyli yönler etkili olacak.
Yağış anlarında rüzgar hızında kısa süreli artışlar yaşanabileceği belirtilirken, açık alanlarda bulunanlar ile deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.
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Meteoroloji birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Haziran 2026 tarihli hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde görülecek yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Önümüzdeki günlerde yerel yağışların bölgesel dağılımı yakından takip edilecek.
MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde Afyonkarahisar ile Isparta çevreleri ve Toroslar mevkiinde yerel yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak etkili olabileceği belirtildi.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış geçişleri bekleniyor
Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gün içerisinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel karakterde olacağı ifade edildi.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir artış ya da düşüş beklenmiyor. Haziran ayına özgü sıcaklık değerlerinin korunacağı öngörülüyor.
Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek
Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ise yer yer güneyli yönler etkili olacak.
Yağış anlarında rüzgar hızında kısa süreli artışlar yaşanabileceği belirtilirken, açık alanlarda bulunanlar ile deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi.
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