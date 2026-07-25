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Kırıkkale'de can pazarı! Devrilen otobüsteki 40 kişi yaralandı
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 40'ı yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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