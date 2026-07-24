Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ''CHP'' çıkışı: Beni hiç ilgilendirmiyor
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ''CHP'' çıkışı: Beni hiç ilgilendirmiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin, 'CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 09:33
Kaynak:
AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gündeminin siyasi polemikler değil, vatandaşın sorunları olduğunu belirterek, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Gündemim halkın sorunları"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen yeni partiye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, siyasi tartışmalar yerine toplumun sorunlarına odaklandığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim halkın gündemi. Kimin ne söylediğinden çok, vatandaşın yaşadığı sıkıntılarla ilgileniyorum. Çöpten kâğıt toplayan insanların, tarlada alın teri döken emekçilerin sorunlarını çözmek için siyaset yapıyorum." ifadelerini kullandı.
"Parti içi tartışmalarla ilgilenmiyorum"
Siyasi polemiklerin kendisi için öncelik olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek isteyen herkesle birlikte çalışmaya hazırım. Ben kimsenin sözcüsü olmayacağım, halkın yanında olmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışının toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, oy verip vermediğine bakmaksızın herkes için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.
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Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ''CHP'' çıkışı: Beni hiç ilgilendirmiyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin, 'CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gündeminin siyasi polemikler değil, vatandaşın sorunları olduğunu belirterek, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Gündemim halkın sorunları"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen yeni partiye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, siyasi tartışmalar yerine toplumun sorunlarına odaklandığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim halkın gündemi. Kimin ne söylediğinden çok, vatandaşın yaşadığı sıkıntılarla ilgileniyorum. Çöpten kâğıt toplayan insanların, tarlada alın teri döken emekçilerin sorunlarını çözmek için siyaset yapıyorum." ifadelerini kullandı.
"Parti içi tartışmalarla ilgilenmiyorum"
Siyasi polemiklerin kendisi için öncelik olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek isteyen herkesle birlikte çalışmaya hazırım. Ben kimsenin sözcüsü olmayacağım, halkın yanında olmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, siyaset anlayışının toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, oy verip vermediğine bakmaksızın herkes için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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