Tel Aviv gerçeği kabul etti: Türkiye artık durdurulamaz
Tel Aviv gerçeği kabul etti: Türkiye artık durdurulamaz
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da attığı stratejik adımlar soykırımcı İsrail'de yeniden alarm zillerini çaldırdı. İsrailli emekli asker Gabi Siboni, Türkiye'nin istemesi halinde İsrail'in deniz bağlantısını kesebileceğini belirtirken, ülkesinin donanma alanında geri kaldığını itiraf etti. Siboni, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin ise artık durdurulamaz bir seviyeye ulaştığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 13:32
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 13:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki politikalarını mercek altına aldı. Türkiye'nin bölgedeki etkisini gündemine alan Israel Hayom gazetesi yayımladığı analiz haberde İsrail'in taktik değiştirdiğini aktardı.
Tel Aviv'in Türkiye'nin artan etkisine karşı askeri ve diplomatik stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini savunan İsrail basını haberinde, "Tel Aviv yönetiminin askeri kapasitesini güçlendirmesi, yeni bölgesel ortaklıklar kurması ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini" yazdı.
"İSRAİL ACI BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYA"
Haberde araştırmacı Kobi Michael'in yorumuna da yer verildi. Michael, İsrail'in "stratejik belirsizlik" içinde bulunduğunu ileri sürdü. Tel Aviv'in içinde bulunduğu duruma dikkati çeken Michael, "İsrail, askeri başarılarını stratejik bir sonuca, yani yeni bir bölgesel mimari şekillendirmeye dönüştüremeyeceği acı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı." dedi.
Türkiye'nin İsrail'e karşı doğrudan bir savaş başlatmasının olası olmadığını savunan Kobi Michael, "Türkiye İsrail ile savaş istemiyor; onların tek amacı izole etmek ve Tel Aviv'i zayıflatmak." dedi.
Kobi Michael
"TÜRKİYE ARTIK DURDURULAMAZ"
Tel Aviv basını haberinde Emekli Albay Gabi Siboni'nin açıklamalarına da yer ayırdı. Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişinin altını çizen Siboni, Türkiye ve Katar liderliğinde bölgede bir "Müslüman Ekseni" oluştuğunu iddia etti.
"Müslüman Ekseni"nin giderek güç kazandığını belirten Siboni, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin artık durdurulamaz bir boyuta ulaştığını söyledi. Türkiye'nin bölgesel gelişmeler üzerindeki ağırlığının arttığını ifade etti.
"ANKARA, TEL AVİV'İN DENİZE ERİŞİMİNİ KESEBİLİR"
Ülkesine akıl veren Emekli Albay Siboni, İsrail ordusunun operasyonel planlamalarında Türkiye faktörünü dikkate alması gerektiğini belitti. Tel Aviv'in donanma konusunda da geride kaldığını ve güçlendirilmesi gerektiği söyleyen Siboni, Türkiye'nin güçlü deniz kapasitesini vurgulayıp, Ankara'nın istemesi halinde İsrail'in denize erişimini kesebileceğini itiraf etti.
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Tel Aviv gerçeği kabul etti: Türkiye artık durdurulamaz
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da attığı stratejik adımlar soykırımcı İsrail'de yeniden alarm zillerini çaldırdı. İsrailli emekli asker Gabi Siboni, Türkiye'nin istemesi halinde İsrail'in deniz bağlantısını kesebileceğini belirtirken, ülkesinin donanma alanında geri kaldığını itiraf etti. Siboni, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin ise artık durdurulamaz bir seviyeye ulaştığını söyledi.
İsrail basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki politikalarını mercek altına aldı. Türkiye'nin bölgedeki etkisini gündemine alan Israel Hayom gazetesi yayımladığı analiz haberde İsrail'in taktik değiştirdiğini aktardı.
Tel Aviv'in Türkiye'nin artan etkisine karşı askeri ve diplomatik stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini savunan İsrail basını haberinde, "Tel Aviv yönetiminin askeri kapasitesini güçlendirmesi, yeni bölgesel ortaklıklar kurması ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini" yazdı.
"İSRAİL ACI BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYA"
Haberde araştırmacı Kobi Michael'in yorumuna da yer verildi. Michael, İsrail'in "stratejik belirsizlik" içinde bulunduğunu ileri sürdü. Tel Aviv'in içinde bulunduğu duruma dikkati çeken Michael, "İsrail, askeri başarılarını stratejik bir sonuca, yani yeni bir bölgesel mimari şekillendirmeye dönüştüremeyeceği acı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı." dedi.
Türkiye'nin İsrail'e karşı doğrudan bir savaş başlatmasının olası olmadığını savunan Kobi Michael, "Türkiye İsrail ile savaş istemiyor; onların tek amacı izole etmek ve Tel Aviv'i zayıflatmak." dedi.
Kobi Michael
"TÜRKİYE ARTIK DURDURULAMAZ"
Tel Aviv basını haberinde Emekli Albay Gabi Siboni'nin açıklamalarına da yer ayırdı. Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişinin altını çizen Siboni, Türkiye ve Katar liderliğinde bölgede bir "Müslüman Ekseni" oluştuğunu iddia etti.
"Müslüman Ekseni"nin giderek güç kazandığını belirten Siboni, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin artık durdurulamaz bir boyuta ulaştığını söyledi. Türkiye'nin bölgesel gelişmeler üzerindeki ağırlığının arttığını ifade etti.
"ANKARA, TEL AVİV'İN DENİZE ERİŞİMİNİ KESEBİLİR"
Ülkesine akıl veren Emekli Albay Siboni, İsrail ordusunun operasyonel planlamalarında Türkiye faktörünü dikkate alması gerektiğini belitti. Tel Aviv'in donanma konusunda da geride kaldığını ve güçlendirilmesi gerektiği söyleyen Siboni, Türkiye'nin güçlü deniz kapasitesini vurgulayıp, Ankara'nın istemesi halinde İsrail'in denize erişimini kesebileceğini itiraf etti.
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