Milyonluk vurgunda organik bağ: CHP'li belediye ve AHBAP ortaklığı belgelendi
Milyonluk vurgunda organik bağ: CHP'li belediye ve AHBAP ortaklığı belgelendi
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, MASAK incelemeleri, tanık beyanları ve dijital deliller dosyaya girdi. Soruşturmada, festival ihalesi, mali işlemler ve AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu öne sürülen finansal ilişkilere yönelik dikkat çeken iddialar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:08
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 11:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu ve MASAK incelemeleri dosyaya girdi. Festival ihalesi ve mali işlemlere ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporu, MASAK incelemeleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, tanık beyanları ve dijital deliller doğrultusunda hazırlanan dosyada festival ihalesi ve mali işlemlere ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.
18 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüphelinin tamamı yakalanırken, savcılık işlemlerinin ardından 13 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.
Festival ihalesine ilişkin bilirkişi tespitleri
Dosyadaki bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesinin resmi olarak Sur Müzik şirketine verildiği, ancak organizasyonun fiilen Berkant Acil'e ait olduğu belirtilen Koşan Adam firması tarafından yürütüldüğü yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Bazı tanık ifadelerinde de sanatçıların önemli bölümünün organizasyonu Koşan Adam firması üzerinden aldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.
Fatura ve sanatçı ödemeleri arasındaki fark incelendi
Bilirkişi raporunda, belediyeye kesilen faturalar ile sanatçılara yapılan ödemeler arasında yüksek tutarlı farklar bulunduğu tespitine yer verildi.
Raporda incelenebilen kalemlerde yaklaşık 22,79 milyon liralık faturalandırmaya karşılık sanatçılara yaklaşık 1,93 milyon lira ödeme yapıldığı, aradaki farkın ise yaklaşık 20,86 milyon lira olduğu kaydedildi.
MASAK raporu ve dijital yazışmalar dosyada
Soruşturma dosyasına MASAK raporları ile şüphelilerin telefon incelemeleri de eklendi.
Raporda, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtilirken, Berkant Acil ile Yeliz Kaya arasında geçen bazı WhatsApp yazışmaları da deliller arasında yer aldı.
Soruşturma sürüyor
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarına ilişkin adli süreç devam ediyor.
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Milyonluk vurgunda organik bağ: CHP'li belediye ve AHBAP ortaklığı belgelendi
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, MASAK incelemeleri, tanık beyanları ve dijital deliller dosyaya girdi. Soruşturmada, festival ihalesi, mali işlemler ve AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu öne sürülen finansal ilişkilere yönelik dikkat çeken iddialar yer aldı.
Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu ve MASAK incelemeleri dosyaya girdi. Festival ihalesi ve mali işlemlere ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporu, MASAK incelemeleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, tanık beyanları ve dijital deliller doğrultusunda hazırlanan dosyada festival ihalesi ve mali işlemlere ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.
18 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüphelinin tamamı yakalanırken, savcılık işlemlerinin ardından 13 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.
Festival ihalesine ilişkin bilirkişi tespitleri
Dosyadaki bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesinin resmi olarak Sur Müzik şirketine verildiği, ancak organizasyonun fiilen Berkant Acil'e ait olduğu belirtilen Koşan Adam firması tarafından yürütüldüğü yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Bazı tanık ifadelerinde de sanatçıların önemli bölümünün organizasyonu Koşan Adam firması üzerinden aldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.
Fatura ve sanatçı ödemeleri arasındaki fark incelendi
Bilirkişi raporunda, belediyeye kesilen faturalar ile sanatçılara yapılan ödemeler arasında yüksek tutarlı farklar bulunduğu tespitine yer verildi.
Raporda incelenebilen kalemlerde yaklaşık 22,79 milyon liralık faturalandırmaya karşılık sanatçılara yaklaşık 1,93 milyon lira ödeme yapıldığı, aradaki farkın ise yaklaşık 20,86 milyon lira olduğu kaydedildi.
MASAK raporu ve dijital yazışmalar dosyada
Soruşturma dosyasına MASAK raporları ile şüphelilerin telefon incelemeleri de eklendi.
Raporda, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtilirken, Berkant Acil ile Yeliz Kaya arasında geçen bazı WhatsApp yazışmaları da deliller arasında yer aldı.
Soruşturma sürüyor
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarına ilişkin adli süreç devam ediyor.
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