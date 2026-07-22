2027 hac kuraları çekildi

Bu yıl ön kayıt yaptıran ve kaydını güncelleyen 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 19:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla, Başkanlık Konferans Salonu'nda 2027 yılı hac kuraları çekildi.
Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılan kura çekimine; bu yıl ilk defa ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllarda kaydı olup bu yıl yenileme yapan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere, toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.
Kuraları salondan takip eden ve isimlerinin okunduğunu gören hacı adayları ve aileleri, duygusal anlar yaşadı.
Kura sonuçları, saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Kurada kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan başlayarak 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
"Hac, müstesna bir ibadet"
Hac kurası öncesinde bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Hac ibadetinin, İslam'ın temel şartlarından biri olduğunu ve zaman ile mekan sınırı bulunduğuna dikkat çeken Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hac, insanın Rabbine verdiği sözü tazelemesi, ahdini yenilemesidir. Dünyevi geçici heveslerden uzaklaşarak tüm benliğiyle Allah'a yönelmesini simgeler. İhrama girerek tüm dünyevi makam ve mevkileri geride bırakması, süfli arzulardan arınmasıdır. Arafat'ta mahşer gününü hatırlaması, tavaf ile hayatının merkezine yeniden Allah'ın rızasını yerleştirmesidir. Hac, aynı zamanda bir tevhit ve vahdet mektebidir. İslam kardeşliğinin ve ümmet olma bilincinin en güçlü şekilde hissedildiği büyük bir kardeşlik buluşmasıdır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve heyecanla Kabe-i Muazzama etrafında toplanmakta ve yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza huşuyla kıyama durmaktadır."
Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sene büyük bir aşk ve heyecanla organize edilen bu büyük buluşmada, millete rehberlik etmenin onurunu yaşadıklarını ifade ederek, Başkanlığın bu konuda yarım asırlık bir tecrübeye ve güçlü bir organizasyon yeteneğine sahip olduğunu belirtti.
"Hac yolculuğu çalışmalarımızı müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak sürdürüyoruz"
Rahman'ın misafiri olan her hacı adayını bir emanet olarak gördüklerini ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref saydıklarını belirten Arpaguş, şöyle devam etti:
"Bizler, hac yolculuğuna dair tüm çalışmalarımızı bu anlayışla, müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak sürdürüyoruz. Ülkemizdeki hazırlık aşamasından kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışmaktayız. Hacılarımızın bu kutsal ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız."
Arpaguş, hac hizmetlerindeki temel amaçlarının, vatandaşların bu mukaddes yolculuğu güven ve huzur içinde, her anından maksimum düzeyde istifade ederek, şuurlu ve verimli bir şekilde tamamlamalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Hac yolculuğu, önce gönüllerde başlar. Asıl olan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecanımızdır. Kurada ismi çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetli duygulardır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir." dedi.
Gönüllerinin hac için başvuran her vatandaşı kutsal beldelere uğurlamak istediğini ancak hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından belirli sınırlara sahip olduğunu belirten Arpaguş, mekanların kapasitesi nedeniyle tüm ülkeler için nüfusla orantılı bir kota uygulandığını ve bu kapsamda Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan hakkı tanındığını söyledi.
"Nüsük Kartı bulunmayanların kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir"
Arpaguş, 2027 yılı hac kurasına katılma hakkı kazananların sayısının 2 milyona yaklaştığına değinerek, "Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekimi yoluyla belirleyebiliyoruz. Üzülerek böyle bir uygulama yapmak durumundayız. Birazdan yapılacak kura çekimi sonucunda kesin kayıt hakkı kazanacak kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Önemli bir uyarıda bulunmak istediğini belirten Arpaguş, şunları kaydetti:
"Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuyla ilgili kuralları büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonu dışında kalan, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır."
Öte yandan, salonda bulunan hacı adaylarından Mehmet ve Birgül Bal çifti, kurada isimlerinin çıktığını görünce büyük mutluluk yaşadı.
Basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, 2011 yılından beri hacca gitmeyi beklediklerini ve sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çift, çocuklarını cep telefonuyla görüntülü arayarak müjdeyi verdi.
Bal çifti, Allah'tan isteyen herkes için hacca gitmeyi nasip etmesini diledi.
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2027 hac kuraları çekildi
Bu yıl ön kayıt yaptıran ve kaydını güncelleyen 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve hacı adaylarının katılımıyla, Başkanlık Konferans Salonu'nda 2027 yılı hac kuraları çekildi.
Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılan kura çekimine; bu yıl ilk defa ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllarda kaydı olup bu yıl yenileme yapan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere, toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.
Kuraları salondan takip eden ve isimlerinin okunduğunu gören hacı adayları ve aileleri, duygusal anlar yaşadı.
Kura sonuçları, saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Kurada kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan başlayarak 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
"Hac, müstesna bir ibadet"
Hac kurası öncesinde bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Hac ibadetinin, İslam'ın temel şartlarından biri olduğunu ve zaman ile mekan sınırı bulunduğuna dikkat çeken Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hac, insanın Rabbine verdiği sözü tazelemesi, ahdini yenilemesidir. Dünyevi geçici heveslerden uzaklaşarak tüm benliğiyle Allah'a yönelmesini simgeler. İhrama girerek tüm dünyevi makam ve mevkileri geride bırakması, süfli arzulardan arınmasıdır. Arafat'ta mahşer gününü hatırlaması, tavaf ile hayatının merkezine yeniden Allah'ın rızasını yerleştirmesidir. Hac, aynı zamanda bir tevhit ve vahdet mektebidir. İslam kardeşliğinin ve ümmet olma bilincinin en güçlü şekilde hissedildiği büyük bir kardeşlik buluşmasıdır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve heyecanla Kabe-i Muazzama etrafında toplanmakta ve yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza huşuyla kıyama durmaktadır."
Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sene büyük bir aşk ve heyecanla organize edilen bu büyük buluşmada, millete rehberlik etmenin onurunu yaşadıklarını ifade ederek, Başkanlığın bu konuda yarım asırlık bir tecrübeye ve güçlü bir organizasyon yeteneğine sahip olduğunu belirtti.
"Hac yolculuğu çalışmalarımızı müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak sürdürüyoruz"
Rahman'ın misafiri olan her hacı adayını bir emanet olarak gördüklerini ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref saydıklarını belirten Arpaguş, şöyle devam etti:
"Bizler, hac yolculuğuna dair tüm çalışmalarımızı bu anlayışla, müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak sürdürüyoruz. Ülkemizdeki hazırlık aşamasından kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışmaktayız. Hacılarımızın bu kutsal ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız."
Arpaguş, hac hizmetlerindeki temel amaçlarının, vatandaşların bu mukaddes yolculuğu güven ve huzur içinde, her anından maksimum düzeyde istifade ederek, şuurlu ve verimli bir şekilde tamamlamalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Hac yolculuğu, önce gönüllerde başlar. Asıl olan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecanımızdır. Kurada ismi çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetli duygulardır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir." dedi.
Gönüllerinin hac için başvuran her vatandaşı kutsal beldelere uğurlamak istediğini ancak hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından belirli sınırlara sahip olduğunu belirten Arpaguş, mekanların kapasitesi nedeniyle tüm ülkeler için nüfusla orantılı bir kota uygulandığını ve bu kapsamda Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan hakkı tanındığını söyledi.
"Nüsük Kartı bulunmayanların kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir"
Arpaguş, 2027 yılı hac kurasına katılma hakkı kazananların sayısının 2 milyona yaklaştığına değinerek, "Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekimi yoluyla belirleyebiliyoruz. Üzülerek böyle bir uygulama yapmak durumundayız. Birazdan yapılacak kura çekimi sonucunda kesin kayıt hakkı kazanacak kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Önemli bir uyarıda bulunmak istediğini belirten Arpaguş, şunları kaydetti:
"Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuyla ilgili kuralları büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonu dışında kalan, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır."
Öte yandan, salonda bulunan hacı adaylarından Mehmet ve Birgül Bal çifti, kurada isimlerinin çıktığını görünce büyük mutluluk yaşadı.
Basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, 2011 yılından beri hacca gitmeyi beklediklerini ve sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çift, çocuklarını cep telefonuyla görüntülü arayarak müjdeyi verdi.
Bal çifti, Allah'tan isteyen herkes için hacca gitmeyi nasip etmesini diledi.
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