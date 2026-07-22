Çankaya soruşturması Eyüpsultan Belediyesi'ne uzandı! Gözaltılar var
Çankaya soruşturması Eyüpsultan Belediyesi'ne uzandı! Gözaltılar var
Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.
Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile bugün tutuklandığına değinilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Çankaya soruşturması Eyüpsultan Belediyesi'ne uzandı! Gözaltılar var
Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.
Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile bugün tutuklandığına değinilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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