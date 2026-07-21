Öğrenci evi süsü vermişler! 4 ilde bahis operasyonu
Öğrenci evi süsü vermişler! 4 ilde bahis operasyonu
İzmir merkezli 4 farklı şehirde, yasa dışı bahis şebekeleri tarafından kullanılan evler ortaya çıkarıldı. Öğrenci evi maskesi altında faaliyet gösteren adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Yürütülen teknik analizler neticesinde, şüphelilerin toplamda 2 milyar liralık para trafiği yönettiği tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:35
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 21:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
OPERASYON İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENDİ
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgüt lideri H.P'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
TABANCA, CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE SIM KARTLAR...
Zanlıların ikametleri ile suç merkezi ve ofis olarak kullandıkları mekanlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, çeşitli dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda farklı isme kayıtlı SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi.
ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜ VERMİŞLER
İzmir polisi tarafından şüphelilerin iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmelerin analizi, mali takip ve saha araştırmaları sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinin organize bir yapı altında yürütüldüğü saptandı.
Bu çerçevede İzmir'in Buca ilçesinde, öğrenci evi maskesi altında işletilen 9 ayrı adresin, yasa dışı bahis operasyonlarının yönetildiği suç evi ve ofisler olarak kullanıldığı belirlendi.
CANLI DESTEK HİZMETİ VERİYORLARMIŞ
Söz konusu adreslerde, yasa dışı bahis platformlarına entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yapıldığı ve bahis siteleri için canlı destek hizmetlerinin koordine edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin gizlenmek amacıyla adresleri öğrenci evi şeklinde kullandıkları; bu mekanlarda başkalarına ait banka hesapları, ödeme kuruluşları hesapları, GSM hatları, banka kartları ve çeşitli dijital araçlar üzerinden işlem gerçekleştirdikleri belirlendi.
2 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ
Yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık bir para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken; örgüt hiyerarşisinin yönetici ve üyeleri, bahis sitleri ile olan bağlantıları, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplar ve para transferine aracılık eden kişi ve kurumların titizlikle araştırıldığı kaydedildi.
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Öğrenci evi süsü vermişler! 4 ilde bahis operasyonu
İzmir merkezli 4 farklı şehirde, yasa dışı bahis şebekeleri tarafından kullanılan evler ortaya çıkarıldı. Öğrenci evi maskesi altında faaliyet gösteren adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Yürütülen teknik analizler neticesinde, şüphelilerin toplamda 2 milyar liralık para trafiği yönettiği tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
OPERASYON İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENDİ
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgüt lideri H.P'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
TABANCA, CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE SIM KARTLAR...
Zanlıların ikametleri ile suç merkezi ve ofis olarak kullandıkları mekanlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, çeşitli dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda farklı isme kayıtlı SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi.
ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜ VERMİŞLER
İzmir polisi tarafından şüphelilerin iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmelerin analizi, mali takip ve saha araştırmaları sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinin organize bir yapı altında yürütüldüğü saptandı.
Bu çerçevede İzmir'in Buca ilçesinde, öğrenci evi maskesi altında işletilen 9 ayrı adresin, yasa dışı bahis operasyonlarının yönetildiği suç evi ve ofisler olarak kullanıldığı belirlendi.
CANLI DESTEK HİZMETİ VERİYORLARMIŞ
Söz konusu adreslerde, yasa dışı bahis platformlarına entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yapıldığı ve bahis siteleri için canlı destek hizmetlerinin koordine edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin gizlenmek amacıyla adresleri öğrenci evi şeklinde kullandıkları; bu mekanlarda başkalarına ait banka hesapları, ödeme kuruluşları hesapları, GSM hatları, banka kartları ve çeşitli dijital araçlar üzerinden işlem gerçekleştirdikleri belirlendi.
2 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ
Yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık bir para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken; örgüt hiyerarşisinin yönetici ve üyeleri, bahis sitleri ile olan bağlantıları, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplar ve para transferine aracılık eden kişi ve kurumların titizlikle araştırıldığı kaydedildi.
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