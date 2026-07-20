KIZILELMA ve M-346'dan nefes kesen ortak uçuş

Türk savunma sanayisinin küresel marka ismi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo, dünya havacılık standartlarını yeniden belirleyen devrimsel insanlı-insansız savaş uçağı ortak uçuşunun tüm ayrıntılarını prestijli Farnborough Airshow'da tanıttı. Tekirdağ Çorlu'daki test merkezinde icra edilen ve K-SWARM programı kapsamında bir dönüm noktası olan canlı uçuşta, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile Leonardo üretimi M-346 jetleri, akıllı filo algoritmaları yardımıyla tam koordinasyonla yan yana havalandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 22:14
Kaynak:
AA
hurhaber.com
Savunma ve havacılık sektörünün dünyadaki öncü şirketleri Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının beraber gerçekleştirdiği uçuş testlerini ve bu alandaki çalışmaların ulaştığı son noktayı uluslararası kamuoyu ile paylaştı
Dünyanın en köklü havacılık ve savunma organizasyonlarından Farnborough Airshow'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, iki ortağın insanlı ve insansız savaş uçağı ekipleri, geçtiğimiz ay duyurulan ve havacılık tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülen ortak uçuş testlerinin perde arkasındaki detayları aktardı.
Bu kapsamda Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ile sürü (swarm) taktiklerinin geliştirilmesinde kritik bir eşiği aşarak K-SWARM programının ilk canlı test safhasını başarıyla tamamladı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilme kapasitesini tasarlamayı ve geliştirmeyi hedefliyor.
Leonardo'nun M-346 uçakları ile Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, K-SWARM programı çerçevesinde bir dizi otonom ortak formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Canlı testler sırasında, gelişmiş yeni nesil algoritmalar kullanılarak platformların işbirliği ve koordinasyon içerisinde görev yapma kabiliyetleri test edildi ve onaylandı.
Her iki firmanın mühendis ve test pilotları; hazırlık sürecini, ileri teknoloji entegrasyon safhalarını ve "tarihi" olarak tanımlanan uçuşun K-SWARM programı dahilinde nasıl başarıyla tamamlandığını anlattı.
Dijital mühendislik yaklaşımıyla simülasyonlardan gerçek uçuş operasyonlarına geçiş, program kapsamında geliştirilen ileri teknolojilerin ve çözümlerin kanıtlanması açısından kritik bir aşamayı temsil etti. Testlerde sergilenen yetenekler, geleceğin hava muharebe sistemleri için temel bir yapı taşı olmasının yanı sıra mevcut nesil savaş uçaklarının gelişimi için de kilit rol oynuyor.
TEST ÇALIŞMALARININ DETAYLARI
Paylaşılan bilgilere göre testler, mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde yapıldı. Uçuş testlerine Leonardo'ya ait bir M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T-346A ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı katılım sağladı.
Test faaliyetleri, Leonardo'nun Torino'daki Aviyonik, Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile ürün kabiliyeti ve konsept laboratuvarı PC2LAB tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmaların, taktiklerin ve prosedürlerin analiz edilmesini amaçlayan bir dizi görevden oluştu. Bu çalışmalar, İtalya'nın Venegono kentindeki M-346 Tam Görev Simülatörü ile entegre şekilde yürütüldü.
Baykar ise kendi tesislerindeki ileri seviye yazılım ve donanım altyapısından yararlanarak gelişmiş Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) kabiliyetlerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. KIZILELMA'nın sahip olduğu ileri otonomi yetenekleri, entegrasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırarak sistemlerin sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağladı.
Söz konusu teknolojiler, M-346 ile KIZILELMA'nın ortak formasyon uçuşlarında kullanılarak yüksek performanslı farklı hava platformlarının gelişmiş koordinasyon ve işbirliği içinde görev yapma kabiliyetlerinin doğrulanmasına hizmet etti. Böylelikle program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla tamamlamış oldu.
Gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi sayesinde M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler senkronize edildi. Bu iletişim hattı, Leonardo GCC Tactical Platform siber savunma sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak korunup izlenerek planlanan uçuş formasyonlarının etkin komuta ve kontrolü sağlandı.
Uçuş çalışmaları kapsamında KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomisi algoritmalarını kullanarak M-346 Fighter Attack uçağına otonom olarak eşlik etti. Ardından M-346, insansız hava aracının tam kontrolünü devraldı.
Yeni geliştirilen tam entegre aviyonik sistem vasıtasıyla M-346 pilotları farklı formasyonları yönetirken, KIZILELMA bu komutları özel insanlı/insansız görev bilgisayar sistemi aracılığıyla tamamen otonom şekilde yerine getirdi. Pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme gibi farklı manevralar başarıyla uygulanırken, KIZILELMA tüm talimatlara hassas bir şekilde cevap verdi.
Çorlu'da gerçekleştirilen faaliyetler, Leonardo ve Baykar ekiplerinin uzun süre ortaklaşa yürüttüğü yoğun hazırlıkların bir sonucu olarak hayata geçirildi. Pilotlar ve teknik ekiplerin yer aldığı bu süreçte sistem entegrasyonu tamamlandı, test senaryoları oluşturuldu, algoritmalar doğrulandı ve uçuşların güvenli ve verimli şekilde yapılması sağlandı.
Elde edilen veriler ve analizler, K-SWARM programının sonraki aşamalarının planlanmasında kritik rol oynadı. Programın bundan sonraki safhasında daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun tek bir hedef doğrultusunda birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyonların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Önümüzdeki aylarda daha karmaşık senaryoları ve ek fonksiyonları içeren yeni testlerin yapılması hedefleniyor.
İlk test aşaması, Leonardo ile Baykar arasındaki güçlü ortaklığı ve iki kurumun teknolojik ile endüstriyel yetkinliklerini kanıtlarken, çok alanlı harekat ortamlarında modern hava muharebe operasyonları için kritik kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.
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KIZILELMA ve M-346'dan nefes kesen ortak uçuş
Türk savunma sanayisinin küresel marka ismi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo, dünya havacılık standartlarını yeniden belirleyen devrimsel insanlı-insansız savaş uçağı ortak uçuşunun tüm ayrıntılarını prestijli Farnborough Airshow'da tanıttı. Tekirdağ Çorlu'daki test merkezinde icra edilen ve K-SWARM programı kapsamında bir dönüm noktası olan canlı uçuşta, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile Leonardo üretimi M-346 jetleri, akıllı filo algoritmaları yardımıyla tam koordinasyonla yan yana havalandı.
Savunma ve havacılık sektörünün dünyadaki öncü şirketleri Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının beraber gerçekleştirdiği uçuş testlerini ve bu alandaki çalışmaların ulaştığı son noktayı uluslararası kamuoyu ile paylaştı
Dünyanın en köklü havacılık ve savunma organizasyonlarından Farnborough Airshow'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, iki ortağın insanlı ve insansız savaş uçağı ekipleri, geçtiğimiz ay duyurulan ve havacılık tarihinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülen ortak uçuş testlerinin perde arkasındaki detayları aktardı.
Bu kapsamda Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ile sürü (swarm) taktiklerinin geliştirilmesinde kritik bir eşiği aşarak K-SWARM programının ilk canlı test safhasını başarıyla tamamladı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilme kapasitesini tasarlamayı ve geliştirmeyi hedefliyor.
Leonardo'nun M-346 uçakları ile Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, K-SWARM programı çerçevesinde bir dizi otonom ortak formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Canlı testler sırasında, gelişmiş yeni nesil algoritmalar kullanılarak platformların işbirliği ve koordinasyon içerisinde görev yapma kabiliyetleri test edildi ve onaylandı.
Her iki firmanın mühendis ve test pilotları; hazırlık sürecini, ileri teknoloji entegrasyon safhalarını ve "tarihi" olarak tanımlanan uçuşun K-SWARM programı dahilinde nasıl başarıyla tamamlandığını anlattı.
Dijital mühendislik yaklaşımıyla simülasyonlardan gerçek uçuş operasyonlarına geçiş, program kapsamında geliştirilen ileri teknolojilerin ve çözümlerin kanıtlanması açısından kritik bir aşamayı temsil etti. Testlerde sergilenen yetenekler, geleceğin hava muharebe sistemleri için temel bir yapı taşı olmasının yanı sıra mevcut nesil savaş uçaklarının gelişimi için de kilit rol oynuyor.
TEST ÇALIŞMALARININ DETAYLARI
Paylaşılan bilgilere göre testler, mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde yapıldı. Uçuş testlerine Leonardo'ya ait bir M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T-346A ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı katılım sağladı.
Test faaliyetleri, Leonardo'nun Torino'daki Aviyonik, Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile ürün kabiliyeti ve konsept laboratuvarı PC2LAB tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmaların, taktiklerin ve prosedürlerin analiz edilmesini amaçlayan bir dizi görevden oluştu. Bu çalışmalar, İtalya'nın Venegono kentindeki M-346 Tam Görev Simülatörü ile entegre şekilde yürütüldü.
Baykar ise kendi tesislerindeki ileri seviye yazılım ve donanım altyapısından yararlanarak gelişmiş Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) kabiliyetlerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. KIZILELMA'nın sahip olduğu ileri otonomi yetenekleri, entegrasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırarak sistemlerin sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağladı.
Söz konusu teknolojiler, M-346 ile KIZILELMA'nın ortak formasyon uçuşlarında kullanılarak yüksek performanslı farklı hava platformlarının gelişmiş koordinasyon ve işbirliği içinde görev yapma kabiliyetlerinin doğrulanmasına hizmet etti. Böylelikle program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla tamamlamış oldu.
Gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi sayesinde M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler senkronize edildi. Bu iletişim hattı, Leonardo GCC Tactical Platform siber savunma sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak korunup izlenerek planlanan uçuş formasyonlarının etkin komuta ve kontrolü sağlandı.
Uçuş çalışmaları kapsamında KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomisi algoritmalarını kullanarak M-346 Fighter Attack uçağına otonom olarak eşlik etti. Ardından M-346, insansız hava aracının tam kontrolünü devraldı.
Yeni geliştirilen tam entegre aviyonik sistem vasıtasıyla M-346 pilotları farklı formasyonları yönetirken, KIZILELMA bu komutları özel insanlı/insansız görev bilgisayar sistemi aracılığıyla tamamen otonom şekilde yerine getirdi. Pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme gibi farklı manevralar başarıyla uygulanırken, KIZILELMA tüm talimatlara hassas bir şekilde cevap verdi.
Çorlu'da gerçekleştirilen faaliyetler, Leonardo ve Baykar ekiplerinin uzun süre ortaklaşa yürüttüğü yoğun hazırlıkların bir sonucu olarak hayata geçirildi. Pilotlar ve teknik ekiplerin yer aldığı bu süreçte sistem entegrasyonu tamamlandı, test senaryoları oluşturuldu, algoritmalar doğrulandı ve uçuşların güvenli ve verimli şekilde yapılması sağlandı.
Elde edilen veriler ve analizler, K-SWARM programının sonraki aşamalarının planlanmasında kritik rol oynadı. Programın bundan sonraki safhasında daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun tek bir hedef doğrultusunda birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyonların gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Önümüzdeki aylarda daha karmaşık senaryoları ve ek fonksiyonları içeren yeni testlerin yapılması hedefleniyor.
İlk test aşaması, Leonardo ile Baykar arasındaki güçlü ortaklığı ve iki kurumun teknolojik ile endüstriyel yetkinliklerini kanıtlarken, çok alanlı harekat ortamlarında modern hava muharebe operasyonları için kritik kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.
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