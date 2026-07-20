Orta Doğu'da savaş yayılıyor! 3 ülke alarma geçti

Kuveyt, İran kaynaklı füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Bahreyn'de sirenler yeniden yankılanırken, İran'ın Şiraz şehrinde patlama sesleri rapor edildi. Yetkili makamlardan art arda açıklamalar yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 20:25
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 20:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Kuveyt'i hedef alan füze ve kamikaze İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Açıklamada, İran tarafından gönderilen füze ve kamikaze İHA'ların etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma mekanizmalarının devreye alındığı vurgulandı.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI
Ülke genelinde duyulabilecek patlamaların, hava savunma sistemlerinin tehditleri bertaraf etme çalışmalarından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların resmi makamların güvenlik direktiflerine riayet etmeleri istendi.
BAHREYN DE ALARMA GEÇTİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda, sirenlerin yeniden çalmaya başladığı kaydedildi.
Bakanlığın uyarısında, halkın soğukkanlılığını koruması, hızla güvenli alanlara geçmesi ve güncel gelişmeleri resmi kanallar vasıtasıyla izlemesi talep edildi.
Bahreyn'de sabah saatlerinde de 4 kez sirenlerin çaldığı ve yetkililerin halkı güvenli noktalara yönlendirdiği bildirilmişti.
Diğer yandan İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından bugün paylaşılan bilgide, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda yer alan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği öne sürülmüştü.
Söz konusu açıklamada, operasyonun ikinci aşamasında Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD TF-59 görev gücüne ait deniz aracı hangarlarının hedef alındığı, tesislerde ağır tahribat oluştuğu ve deniz araçlarının hasar aldığı belirtilmişti.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
Bu sırada İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Şiraz’ın kuzey batı bölgelerinde patlama sesleri kaydedildi.
Haberde, seslerin kaynağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, ilk iddiaların ABD'nin Şiraz'a yönelik bir saldırı düzenlediği yönünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca Şiraz’daki patlamalarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde, şehirden yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
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Kuveyt, İran kaynaklı füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Bahreyn'de sirenler yeniden yankılanırken, İran'ın Şiraz şehrinde patlama sesleri rapor edildi. Yetkili makamlardan art arda açıklamalar yapıldı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Kuveyt'i hedef alan füze ve kamikaze İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Açıklamada, İran tarafından gönderilen füze ve kamikaze İHA'ların etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma mekanizmalarının devreye alındığı vurgulandı.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPILDI
Ülke genelinde duyulabilecek patlamaların, hava savunma sistemlerinin tehditleri bertaraf etme çalışmalarından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların resmi makamların güvenlik direktiflerine riayet etmeleri istendi.
BAHREYN DE ALARMA GEÇTİ
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki hesabı aracılığıyla yapılan duyuruda, sirenlerin yeniden çalmaya başladığı kaydedildi.
Bakanlığın uyarısında, halkın soğukkanlılığını koruması, hızla güvenli alanlara geçmesi ve güncel gelişmeleri resmi kanallar vasıtasıyla izlemesi talep edildi.
Bahreyn'de sabah saatlerinde de 4 kez sirenlerin çaldığı ve yetkililerin halkı güvenli noktalara yönlendirdiği bildirilmişti.
Diğer yandan İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından bugün paylaşılan bilgide, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda yer alan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği öne sürülmüştü.
Söz konusu açıklamada, operasyonun ikinci aşamasında Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD TF-59 görev gücüne ait deniz aracı hangarlarının hedef alındığı, tesislerde ağır tahribat oluştuğu ve deniz araçlarının hasar aldığı belirtilmişti.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
Bu sırada İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz şehrinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Şiraz’ın kuzey batı bölgelerinde patlama sesleri kaydedildi.
Haberde, seslerin kaynağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, ilk iddiaların ABD'nin Şiraz'a yönelik bir saldırı düzenlediği yönünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca Şiraz’daki patlamalarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde, şehirden yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
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