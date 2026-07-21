ABD 10 gecedir vuruyor! İran'dan Körfez ülkelerine misilleme
ABD 10 gecedir vuruyor! İran'dan Körfez ülkelerine misilleme
ABD, İran'a yönelik 'yeni bir saldırı dalgası' başlattığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyuldu. İran ise ABD'ye misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve İHA fırlattı.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:43
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 07:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 10 geceden beri devam ederken, İran ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almayı sürdürüyor.
KUVEYT VE BAHREYN'DE, İRAN'DAN ATILAN FÜZE VE İHA'LARA KARŞI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
ABD'nin gece yarısından önce İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını açıklamasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn'den İran saldırılarıyla ilgili açıklamalar geldi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi hava saldırısını engellediğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.02 İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.
06.58 ABD'nin İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Abdanan kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
02.29 Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı.
01.45 Kuveyt ve Bahreyn'de, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
01.21 Katar, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırıları ve son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na mektup gönderdi.
01.09 ABD'nin saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyulduğu bildirildi.
00.07 ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üslerine İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda "yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı" ileri sürüldü.
00.01 Uluslararası toplum tarafından tanınan, Aden merkezli Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için gerekli tüm operasyonel tedbirlerin uygulanacağını ve deniz taşımacılığını tehdit eden unsurlara "kararlılıkla karşılık verileceğini" duyurdu.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.
23.50 ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu belirtildi.
23.49 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.
ATEŞKES MASADA KALDI
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD 10 gecedir vuruyor! İran'dan Körfez ülkelerine misilleme
ABD, İran'a yönelik 'yeni bir saldırı dalgası' başlattığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyuldu. İran ise ABD'ye misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve İHA fırlattı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 10 geceden beri devam ederken, İran ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almayı sürdürüyor.
KUVEYT VE BAHREYN'DE, İRAN'DAN ATILAN FÜZE VE İHA'LARA KARŞI HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
ABD'nin gece yarısından önce İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını açıklamasının ardından, Kuveyt ve Bahreyn'den İran saldırılarıyla ilgili açıklamalar geldi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi hava saldırısını engellediğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.02 İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.
06.58 ABD'nin İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Abdanan kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
02.29 Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı.
01.45 Kuveyt ve Bahreyn'de, İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
01.21 Katar, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırıları ve son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na mektup gönderdi.
01.09 ABD'nin saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyulduğu bildirildi.
00.07 ABD ordusunun Orta Doğu ülkelerindeki üslerine İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda "yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı" ileri sürüldü.
00.01 Uluslararası toplum tarafından tanınan, Aden merkezli Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu, Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için gerekli tüm operasyonel tedbirlerin uygulanacağını ve deniz taşımacılığını tehdit eden unsurlara "kararlılıkla karşılık verileceğini" duyurdu.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.
23.50 ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Sirik kentinde patlama sesi duyulduğu belirtildi.
23.49 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün İran'a yönelik "yeni bir saldırı dalgası" başlattığını duyurdu.
ATEŞKES MASADA KALDI
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.
Çok Okunanlar