ABD'nin, İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 20:20
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 20:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, yerel saatle 19.00 sularında Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde yer alan bir sanayi birimi ABD tarafından hedef alındı.
Merkezi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırı neticesinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediği, maddi hasara yönelik incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.
ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasında 7 ticari geminin rotası değiştirilirken, 1 gemi hizmet dışı bırakıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden konuya dair bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, ABD donanması bünyesindeki "USS Boxer (LHD 4)" amfibi hücum gemisinin Arap Denizi'nden gece ve gündüz uçuş operasyonlarını desteklediği ifade edildi.
İran'a yönelik deniz ablukasının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu 7 ticari gemiyi yeniden yönlendirmiş ve 1 gemiyi de İran limanlarına giriş-çıkışlarını engellemek amacıyla etkisiz hale getirmiştir." denildi.
CENTCOM'un paylaşımında, görev başında olan ABD askeri unsurlarına ait görsellere de yer verildi.
İran basını: ABD'nin hedefindeki İran'ın Şiraz kentinde patlama sesleri yükseldi
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Şiraz’ın kuzey batı bölgesinde patlama sesi duyuldu.
Haberde, patlama sesinin kaynağına dair henüz kesin bilgi verilmezken, ilk gelen raporların ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu aktarıldı.
Diğer taraftan, Şiraz’daki patlamayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda, kent merkezinden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
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ABD, İran’ın sanayi bölgesini vurdu
ABD'nin, İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, yerel saatle 19.00 sularında Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde yer alan bir sanayi birimi ABD tarafından hedef alındı.
Merkezi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırı neticesinde herhangi bir can kaybının meydana gelmediği, maddi hasara yönelik incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.
ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasında 7 ticari geminin rotası değiştirilirken, 1 gemi hizmet dışı bırakıldı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden konuya dair bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, ABD donanması bünyesindeki "USS Boxer (LHD 4)" amfibi hücum gemisinin Arap Denizi'nden gece ve gündüz uçuş operasyonlarını desteklediği ifade edildi.
İran'a yönelik deniz ablukasının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu 7 ticari gemiyi yeniden yönlendirmiş ve 1 gemiyi de İran limanlarına giriş-çıkışlarını engellemek amacıyla etkisiz hale getirmiştir." denildi.
CENTCOM'un paylaşımında, görev başında olan ABD askeri unsurlarına ait görsellere de yer verildi.
İran basını: ABD'nin hedefindeki İran'ın Şiraz kentinde patlama sesleri yükseldi
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, Şiraz’ın kuzey batı bölgesinde patlama sesi duyuldu.
Haberde, patlama sesinin kaynağına dair henüz kesin bilgi verilmezken, ilk gelen raporların ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu aktarıldı.
Diğer taraftan, Şiraz’daki patlamayla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda, kent merkezinden dumanlar yükseldiği gözlemlendi.
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