Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme! 2 yıl sonra ortaya çıktı
Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme! 2 yıl sonra ortaya çıktı
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden olayın ardından DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Avukatın talebi üzerine kıyafetlerdeki DNA izleri iki yıl sonra incelenecek.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:43
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 12:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada aile, yeni avukatları aracılığıyla dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu.
2024 yılında kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Kabaiş'in ailesi, olayın intihar olarak değerlendirilmesine karşı çıktıklarını belirterek hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini açıkladı.
DNA incelemesi ve diatom testi talebi
Baba Nizamettin Kabaiş, kızının olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerden DNA örneklerinin alınmasını ve ölüm nedeninin daha net ortaya çıkarılabilmesi için diatom testinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.
Aile, bu işlemlerin soruşturmanın ilk aşamasında yapılmadığını öğrendiklerini belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi.
"Delillerin araştırılmadığını düşünüyoruz"
Baba Kabaiş, soruşturma kapsamında birçok önemli delilin zamanında değerlendirilmediğini öne sürdü.
Kamera kayıtları, olay yeri çevresindeki incelemeler ve tanık ifadeleri konusunda eksiklikler bulunduğunu savunan Kabaiş, soruşturmanın daha kapsamlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Adalet Bakanı ile görüşecek
Nizamettin Kabaiş, yaşanan sürece ilişkin taleplerini Adalet Bakanı'na da ileteceğini belirterek, soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Dosyada görev yapan yeni avukatlarıyla birlikte hukuki süreci takip ettiklerini ifade eden Kabaiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.
Olayın geçmişi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül 2024 tarihinde haber alınamamış, genç öğrencinin cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim 2024'te Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
Soruşturma ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
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Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme! 2 yıl sonra ortaya çıktı
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden olayın ardından DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Avukatın talebi üzerine kıyafetlerdeki DNA izleri iki yıl sonra incelenecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada aile, yeni avukatları aracılığıyla dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu.
2024 yılında kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Kabaiş'in ailesi, olayın intihar olarak değerlendirilmesine karşı çıktıklarını belirterek hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini açıkladı.
DNA incelemesi ve diatom testi talebi
Baba Nizamettin Kabaiş, kızının olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerden DNA örneklerinin alınmasını ve ölüm nedeninin daha net ortaya çıkarılabilmesi için diatom testinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.
Aile, bu işlemlerin soruşturmanın ilk aşamasında yapılmadığını öğrendiklerini belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi.
"Delillerin araştırılmadığını düşünüyoruz"
Baba Kabaiş, soruşturma kapsamında birçok önemli delilin zamanında değerlendirilmediğini öne sürdü.
Kamera kayıtları, olay yeri çevresindeki incelemeler ve tanık ifadeleri konusunda eksiklikler bulunduğunu savunan Kabaiş, soruşturmanın daha kapsamlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Adalet Bakanı ile görüşecek
Nizamettin Kabaiş, yaşanan sürece ilişkin taleplerini Adalet Bakanı'na da ileteceğini belirterek, soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Dosyada görev yapan yeni avukatlarıyla birlikte hukuki süreci takip ettiklerini ifade eden Kabaiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.
Olayın geçmişi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül 2024 tarihinde haber alınamamış, genç öğrencinin cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim 2024'te Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
Soruşturma ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
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