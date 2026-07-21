Gözaltındaki CHP'li başkan belediyeyi aile şirketine çevirmiş
Gözaltındaki CHP'li başkan belediyeyi aile şirketine çevirmiş
İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li başkan ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. İhalelerin, başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'e ve akrabalarına verildiği iddia edildi. Ayrıca belediyeyle iş yapan firmalardan 'komisyon' adı altında rüşvet alındığı, Murat Hürriyet'in ise personel alımından ihale süreçlerine kadar birçok işlemi fiilen yönettiği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:27
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 08:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla soruşturma başlattı; 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İhale Sorumlusu Leyla Kıran, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan beyanlar ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda İzmit Belediyesi'ndeki ihaleler incelemeye alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in evinde arama yapıldı.
KOCASI 'EŞ' BAŞKAN GİBİ: FİRMALARA KOMİSYONLA İŞ
Soruşturmada, belediyedeki yüksek tutarlı ihalelerin önemli bölümünün Murat Hürriyet'in kurduğu ve akrabalarına ait şirketlere verildiği öne sürüldü. Ayrıca belediyeyle iş yapan firmalardan 'komisyon' adı altında rüşvet alındığı, Murat Hürriyet'in ise personel alımından ihale süreçlerine kadar birçok işlemi fiilen yönettiği iddia edildi.
BELEDİYE KAMERASI "ÇANTACI"YI KAYDETTİ
Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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Gözaltındaki CHP'li başkan belediyeyi aile şirketine çevirmiş
İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'li başkan ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. İhalelerin, başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'e ve akrabalarına verildiği iddia edildi. Ayrıca belediyeyle iş yapan firmalardan 'komisyon' adı altında rüşvet alındığı, Murat Hürriyet'in ise personel alımından ihale süreçlerine kadar birçok işlemi fiilen yönettiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla soruşturma başlattı; 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İhale Sorumlusu Leyla Kıran, Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan beyanlar ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda İzmit Belediyesi'ndeki ihaleler incelemeye alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in evinde arama yapıldı.
KOCASI 'EŞ' BAŞKAN GİBİ: FİRMALARA KOMİSYONLA İŞ
Soruşturmada, belediyedeki yüksek tutarlı ihalelerin önemli bölümünün Murat Hürriyet'in kurduğu ve akrabalarına ait şirketlere verildiği öne sürüldü. Ayrıca belediyeyle iş yapan firmalardan 'komisyon' adı altında rüşvet alındığı, Murat Hürriyet'in ise personel alımından ihale süreçlerine kadar birçok işlemi fiilen yönettiği iddia edildi.
BELEDİYE KAMERASI "ÇANTACI"YI KAYDETTİ
Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çanta ile para taşındığı iddia edilen makam kamera görüntüleri ortaya çıktı.
AKŞAM Gazetesi
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