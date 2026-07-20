Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 20:23
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 20:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MİT tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da gizlendiği saptandı.
Tespit edilen adrese MİT ve emniyet ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen baskınla Ashrafi gözaltına alındı.
Adreste gerçekleştirilen aramalarda 45 bin avro, bir adet soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon esnasında Ashrafi'nin yanında olduğu belirlenen eşi Fatima Dhahri'nin ise "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçları nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonla, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi yakalanarak gözaltına alındı.
MİT tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da gizlendiği saptandı.
Tespit edilen adrese MİT ve emniyet ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen baskınla Ashrafi gözaltına alındı.
Adreste gerçekleştirilen aramalarda 45 bin avro, bir adet soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon esnasında Ashrafi'nin yanında olduğu belirlenen eşi Fatima Dhahri'nin ise "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçları nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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