ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran, hedef aldığı Ürdün’deki ABD üssüne yönelik yeniden saldırı başlattı. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Ürdün'de sirenler çalmaya başladı.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:14
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 22:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı ve civarında İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgedeki gerilimi tırmandırmasıyla, Tahran yönetimi de ABD'nin bölgedeki askeri varlığını hedef alan misilleme hamlelerine devam ediyor.
Bu çerçevede İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü bir kez daha hedef aldı.
Ürdün'e doğru ateşlenen füzeler Tebriz semalarında görülürken, Ürdün’de füze saldırıları nedeniyle hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.
O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan, İran'ın Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne düzenlediği bir önceki saldırıda iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
TRUMP: BEDEL ÖDEYECEKLER
ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İran'ı tehdit ederek, İran'la devam eden savaş kapsamında hayatını kaybeden her ABD askeri için İran'ın "kat kat bedel ödeyeceğini" ifade etti.
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İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor
ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran, hedef aldığı Ürdün’deki ABD üssüne yönelik yeniden saldırı başlattı. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte Ürdün'de sirenler çalmaya başladı.
ABD ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları sürüyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı ve civarında İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgedeki gerilimi tırmandırmasıyla, Tahran yönetimi de ABD'nin bölgedeki askeri varlığını hedef alan misilleme hamlelerine devam ediyor.
Bu çerçevede İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü bir kez daha hedef aldı.
Ürdün'e doğru ateşlenen füzeler Tebriz semalarında görülürken, Ürdün’de füze saldırıları nedeniyle hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.
O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
2 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan, İran'ın Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne düzenlediği bir önceki saldırıda iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
TRUMP: BEDEL ÖDEYECEKLER
ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İran'ı tehdit ederek, İran'la devam eden savaş kapsamında hayatını kaybeden her ABD askeri için İran'ın "kat kat bedel ödeyeceğini" ifade etti.
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