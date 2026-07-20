Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat: Terör soruşturmalarına özel büro
Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat: Terör soruşturmalarına özel büro
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatları doğrultusunda, terör suçlarıyla ilgili soruşturmalarda uzmanlaşmayı ve koordinasyonu artırmak hedefiyle tüm il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları"nın kurulmasına karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 22:28
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 23:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla terör suçlarına yönelik soruşturmaların daha etkin, koordineli ve uzman bir yapıda yürütülmesi amacıyla kritik bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
20 Temmuz 2026 tarihli yazı ile, Türkiye genelindeki il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı.
YAZI 175 ACM'YE GİTTİ
175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen yazıda; terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü doğrudan etkilediği vurgulandı. Bu kapsamda soruşturmaların titizlikle, hızla ve mevzuata uygun yürütülmesinin yanı sıra kurumlar arası güçlü bir koordinasyonun tesis edilmesinin önemine değinildi.
Alınan kararda, Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen terör soruşturmalarında yeknesaklığın, koordinasyonun ve etkinliğin sağlanması adına özel soruşturma bürolarının oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
SADECE TERÖR SUÇLARINA BAKACAKLAR
Yeni uygulama ile il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde faaliyete geçecek Terör Suçları Soruşturma Büroları yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek. Bu bürolarda görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına, terör suçları haricinde nöbet, duruşma savcılığı veya farklı herhangi bir görev verilmeyecek. Böylece savcıların tamamen terör soruşturmalarına odaklanması hedeflenecek.
Ayrıca, bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının listeleri ve yapılan güncellemeler Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına iletilecek.
Düzenleme neticesinde terör suçlarına dair tüm iş ve işlemler yalnızca il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca takip edilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan özel durumlarda ise ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan işlemler, il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla hızla sonuçlandırılarak ilgili büroya aktarılacak.
HER AYIN İLK HAFTASI TOPLANTI YAPILACAK
Alınan karar uyarınca, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinasyonunda her ayın ilk haftasında; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda çıkan sonuçlar il Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilecek.
Bunun yanı sıra, terör soruşturmalarına ilişkin ülke genelindeki aylık istatistikler Terör Suçları Daire Başkanlığınca hazırlanarak koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili kurumlarla paylaşılacak.
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Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat: Terör soruşturmalarına özel büro
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatları doğrultusunda, terör suçlarıyla ilgili soruşturmalarda uzmanlaşmayı ve koordinasyonu artırmak hedefiyle tüm il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları"nın kurulmasına karar verildi.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla terör suçlarına yönelik soruşturmaların daha etkin, koordineli ve uzman bir yapıda yürütülmesi amacıyla kritik bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
20 Temmuz 2026 tarihli yazı ile, Türkiye genelindeki il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı.
YAZI 175 ACM'YE GİTTİ
175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen yazıda; terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü doğrudan etkilediği vurgulandı. Bu kapsamda soruşturmaların titizlikle, hızla ve mevzuata uygun yürütülmesinin yanı sıra kurumlar arası güçlü bir koordinasyonun tesis edilmesinin önemine değinildi.
Alınan kararda, Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen terör soruşturmalarında yeknesaklığın, koordinasyonun ve etkinliğin sağlanması adına özel soruşturma bürolarının oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
SADECE TERÖR SUÇLARINA BAKACAKLAR
Yeni uygulama ile il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde faaliyete geçecek Terör Suçları Soruşturma Büroları yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek. Bu bürolarda görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına, terör suçları haricinde nöbet, duruşma savcılığı veya farklı herhangi bir görev verilmeyecek. Böylece savcıların tamamen terör soruşturmalarına odaklanması hedeflenecek.
Ayrıca, bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının listeleri ve yapılan güncellemeler Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına iletilecek.
Düzenleme neticesinde terör suçlarına dair tüm iş ve işlemler yalnızca il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca takip edilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan özel durumlarda ise ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan işlemler, il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla hızla sonuçlandırılarak ilgili büroya aktarılacak.
HER AYIN İLK HAFTASI TOPLANTI YAPILACAK
Alınan karar uyarınca, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinasyonunda her ayın ilk haftasında; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda çıkan sonuçlar il Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilecek.
Bunun yanı sıra, terör soruşturmalarına ilişkin ülke genelindeki aylık istatistikler Terör Suçları Daire Başkanlığınca hazırlanarak koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili kurumlarla paylaşılacak.
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