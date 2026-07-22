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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Onlarca yaralı var
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.
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