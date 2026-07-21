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Trump: Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa gerekeni yaparız

Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik tehditte bulundu. Trump, "Husiler, Kızıldeniz'i kapatabilir. Şayet bunu gerçekleştirirlerse ve karşı karşıya gelirsek icabına bakarız." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 21:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump: Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa gerekeni yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Neler olacağını izleyeceğiz. Şimdiye dek böyle bir durum yaşanmadı. Ancak böyle bir tablo ortaya çıkarsa gerekli tedbirleri alırız" şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN YENİ UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı sert mesajlar verdi. Görüşme esnasında Kızıldeniz'deki seyir güvenliğine dikkat çeken Trump, bölgedeki deniz ticaret yollarının kesintiye uğramasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

TRUMP: HUSİLERLE KARŞI KARŞIYA GELİRSEK GEREĞİNİ YAPARIZ

Husilerin Kızıldeniz'i kapatma olasılığını ele alan Trump, olası bir kriz anında ABD'nin kararlılıkla adım atacağını dile getirdi. Trump, "Husiler Kızıldeniz'i kapatabilir. Eğer böyle bir şeye kalkışırlar ve onlarla karşı karşıya gelirsek gereğini yapar, icabına bakarız" diyerek askeri müdahale imasında bulundu.

"İRAN GÖRÜŞMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Trump şu ifadeleri kullandı: "Perde arkasında nasıl bir diyaloğun sürdüğünü bilmiyorsunuz. Mevcut durumu sonlandırmak adına görüşmek için can atıyorlar. İran çaresizce müzakere etmek istiyor. Ancak anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana dek bizim herhangi bir görüşme niyetimiz bulunmuyor."

"İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 20-25 YIL SÜRECEK"

Doğrusunu söylemek gerekirse, İran henüz hiçbir şey görmedi. Şu ana kadar onlara karşı naziktik. Bir daha toparlanabileceklerine inanmıyorum. İran'ın yeniden inşasının tamamlanması 20-25 yıl sürecektir."

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