Tezkere Meclis'ten geçti: TSK'nın Somali görevi 2 yıl daha uzatıldı
Tezkere Meclis'ten geçti: TSK'nın Somali görevi 2 yıl daha uzatıldı
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı tezkeresini onaylayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzattı.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:25
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 21:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'deki görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni kabul etti.
Alınan kararla TSK unsurları, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren iki yıl daha Somali'de görev yapmaya devam edecek.
TÜRKİYE, 2011'DEN BU YANA SOMALİ'NİN YANINDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na iletilen tezkerede, Somali'nin güvenliği ve istikrarının sadece ülke için değil, tüm bölge için stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin 2011 yılından beri Somali Federal Hükümeti ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında geniş kapsamlı iş birliği yürüttüğü belirtilerek, iki ülke arasındaki güven ilişkisinin bu sürecin temelini oluşturduğu ifade edildi.
Tezkerede, iki ülke arasında yürürlükte olan askeri eğitim, teknik, bilimsel, mali ve savunma sanayii iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Somali'de eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Ayrıca Somali güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedefiyle uluslararası toplumla beraber uzun yıllardır destek verildiği kaydedildi.
SOMALİ TSK'DAN YARDIM TALEP ETTİ
Somali yönetiminin, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik riskleriyle mücadelede Türkiye'den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini de kapsayan yardım talebinde bulunduğu belirtildi.
Tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerle Somali'nin ekonomik kaynaklarının korunmasının, ülkenin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesinin ve bölgesel istikrara katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Bununla birlikte Aden Körfezi, Arap Denizi ve çevresindeki bölgelerde terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadeleye Türkiye'nin verdiği desteğin sürdürülmesinin dış ticaret ve deniz taşımacılığı açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Kabul edilen tezkere uyarınca TSK unsurları, Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere iki ülkenin ortaklaşa belirleyeceği bölgelerde ve belirlenecek görev kuralları dairesinde faaliyet gösterebilecek. Görevlendirmenin kapsamı, süresi ve uygulama usulüne ilişkin düzenlemeler ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
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Tezkere Meclis'ten geçti: TSK'nın Somali görevi 2 yıl daha uzatıldı
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı tezkeresini onaylayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzattı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'deki görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni kabul etti.
Alınan kararla TSK unsurları, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren iki yıl daha Somali'de görev yapmaya devam edecek.
TÜRKİYE, 2011'DEN BU YANA SOMALİ'NİN YANINDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na iletilen tezkerede, Somali'nin güvenliği ve istikrarının sadece ülke için değil, tüm bölge için stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin 2011 yılından beri Somali Federal Hükümeti ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında geniş kapsamlı iş birliği yürüttüğü belirtilerek, iki ülke arasındaki güven ilişkisinin bu sürecin temelini oluşturduğu ifade edildi.
Tezkerede, iki ülke arasında yürürlükte olan askeri eğitim, teknik, bilimsel, mali ve savunma sanayii iş birliği anlaşmaları çerçevesinde Somali'de eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Ayrıca Somali güvenlik güçlerinin yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması hedefiyle uluslararası toplumla beraber uzun yıllardır destek verildiği kaydedildi.
SOMALİ TSK'DAN YARDIM TALEP ETTİ
Somali yönetiminin, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik riskleriyle mücadelede Türkiye'den, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini de kapsayan yardım talebinde bulunduğu belirtildi.
Tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerle Somali'nin ekonomik kaynaklarının korunmasının, ülkenin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesinin ve bölgesel istikrara katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Bununla birlikte Aden Körfezi, Arap Denizi ve çevresindeki bölgelerde terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadeleye Türkiye'nin verdiği desteğin sürdürülmesinin dış ticaret ve deniz taşımacılığı açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Kabul edilen tezkere uyarınca TSK unsurları, Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere iki ülkenin ortaklaşa belirleyeceği bölgelerde ve belirlenecek görev kuralları dairesinde faaliyet gösterebilecek. Görevlendirmenin kapsamı, süresi ve uygulama usulüne ilişkin düzenlemeler ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
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