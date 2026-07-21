Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent aynı cezaevinde kalacak
Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent aynı cezaevinde kalacak
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Oğuzhan Uğur, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent ile birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 21:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde mahkeme, son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile ilgili kararını duyurdu.
BUGÜN ÇORLU'YA GETİRİLDİ
Uğur; hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla tutuklandı.
İstanbul'da tutuklanma kararı verilen Uğur, bugün saat 16.00 sularında minibüsle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Uğur, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine yerleştirildi.
HALUK LEVENT DE AYNI CEZAEVİNDE
Ahbap Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma neticesinde tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçtiğimiz hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştı.
Bu süreçte, Ahbap Derneği çalışanlarına dair hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri analizleri ile teknik ve fiziki takipler sonucunda; şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, kendi aralarında yüklü miktarlarda transferler yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadıkları, ayrıca kısa sürede birbirleri arasında zincirleme şeklinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.
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Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent aynı cezaevinde kalacak
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Oğuzhan Uğur, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent ile birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde mahkeme, son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile ilgili kararını duyurdu.
BUGÜN ÇORLU'YA GETİRİLDİ
Uğur; hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla tutuklandı.
İstanbul'da tutuklanma kararı verilen Uğur, bugün saat 16.00 sularında minibüsle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Uğur, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine yerleştirildi.
HALUK LEVENT DE AYNI CEZAEVİNDE
Ahbap Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma neticesinde tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçtiğimiz hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştı.
Bu süreçte, Ahbap Derneği çalışanlarına dair hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri analizleri ile teknik ve fiziki takipler sonucunda; şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, kendi aralarında yüklü miktarlarda transferler yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadıkları, ayrıca kısa sürede birbirleri arasında zincirleme şeklinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.
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