Washington Post: Pentagon'un savaş bütçesi tükeniyor
Washington Post: Pentagon'un savaş bütçesi tükeniyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bütçesinin, İran savaşı sebebiyle süratle tükendiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün Kongre üyelerine ek ödenek için baskı kuracağı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:40
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 21:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Washington Post'un konuya hakim kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Pentagon bütçesinin birkaç hafta içinde tükeneceği belirtildi.
Yaşanan fon krizi sebebiyle Pentagon, halihazırda eğitim ve bakım kalemlerindeki bütçelerinde kısıtlamalara gitti.
Savunma Bakanı Hegseth'in konuyu bugün Senato Tahsisat Komitesinde gündeme taşıması ve senatörler üzerinde ek bütçe için baskı oluşturması bekleniyor.
Öte yandan Washington Post'un eriştiği belgelere göre Pentagon; eğitim ve silah tedariki için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması hususunda Kongre'den talepte bulundu, ancak bu talebe henüz bir yanıt gelmedi.
Beyaz Saray, Kongreden İran savaşının finansmanı için 67 milyar dolarlık ek bütçe istemiş fakat Kongre üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süreç tıkanmış durumda.
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Washington Post: Pentagon'un savaş bütçesi tükeniyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bütçesinin, İran savaşı sebebiyle süratle tükendiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün Kongre üyelerine ek ödenek için baskı kuracağı öne sürüldü.
Washington Post'un konuya hakim kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Pentagon bütçesinin birkaç hafta içinde tükeneceği belirtildi.
Yaşanan fon krizi sebebiyle Pentagon, halihazırda eğitim ve bakım kalemlerindeki bütçelerinde kısıtlamalara gitti.
Savunma Bakanı Hegseth'in konuyu bugün Senato Tahsisat Komitesinde gündeme taşıması ve senatörler üzerinde ek bütçe için baskı oluşturması bekleniyor.
Öte yandan Washington Post'un eriştiği belgelere göre Pentagon; eğitim ve silah tedariki için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması hususunda Kongre'den talepte bulundu, ancak bu talebe henüz bir yanıt gelmedi.
Beyaz Saray, Kongreden İran savaşının finansmanı için 67 milyar dolarlık ek bütçe istemiş fakat Kongre üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süreç tıkanmış durumda.
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