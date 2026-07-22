İşgalci İsrail'de ''seçim güvenliği'' krizi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'deki genel seçimlere yönelik iç ve dış kaynaklı tehditler konusunda uyarıda bulundu. Dünya genelinde Kolombiya'dan Fransa'ya, ABD'den Angola'ya kadar pek çok ülkede seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle gündemde olan işgalci İsrail, bu kez kendi seçim güvenliği konusunda alarm verdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İşgalci İsrail, dünya genelinde farklı ülkelerin seçim süreçlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Ancak bu kez işgalci İsrail'in kendi seçimleri tehdit altına girdi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde hem iç hem dış kaynaklı tehditlere karşı güvenlik birimlerini ve halkı uyardı.
HERZOG'DAN ŞİN-BET İLE GİZLİ GÖRÜŞME SONRASI İÇ VE DIŞ TEHDİT UYARISI
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 27 Ekim'deki yapılması kesinleşen seçimlere iç ve dış müdahalenin olabileceği yönünde bilgilendirildiğini söyledi.
Yaklaşık iki hafta önce iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Noam Sohlberg ile bir araya geldiğini belirten Herzog, seçim güvenliğini hedef alan hem iç hem de dış kaynaklı çeşitli tehlikelere ilişkin bilgi aldığını kaydetti.
Güvenlik birimlerine var olduğunu öne sürdüğü tehditler karşısında kararlı ve etkin bir duruş sergileme çağrısı yapan Herzog, İsrail halkına hitaben "Seçimlerin bir savaş olmadığını unutmayın." dedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail merkezli siber güvenlik şirketi BlackCore'un seçimlerde kendisini ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'yı hedef alan bir manipülasyon yaptığını öne sürmüştü.
Fransa'da ise martta yapılan yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle İsrailli BlackCore hakkında soruşturma açılmıştı.
Fransız dijital müdahaleler ve dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'un başkanı Marc-Antoine Brillant, İsrailli BlackCore firmasının seçimlere müdahalesinin sadece Fransa ile sınırlı kalmadığını kaydetmişti.
ANGOLA'DAN NEW YORK'A UZANAN DİJİTAL MÜDAHALE AĞI
Brillant, İsrailli BlackCore firması için "Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Amerikan TIME dergisinin 14 Temmuz'da yayımladığı özel soruşturma haberi, Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın, soykırımcı İsrail hükümeti adına ABD iç politikasını manipüle etmeyi amaçlayan gizli bir dijital nüfuz operasyonu yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.
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İşgalci İsrail'de ''seçim güvenliği'' krizi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'deki genel seçimlere yönelik iç ve dış kaynaklı tehditler konusunda uyarıda bulundu. Dünya genelinde Kolombiya'dan Fransa'ya, ABD'den Angola'ya kadar pek çok ülkede seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle gündemde olan işgalci İsrail, bu kez kendi seçim güvenliği konusunda alarm verdi.
İşgalci İsrail, dünya genelinde farklı ülkelerin seçim süreçlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Ancak bu kez işgalci İsrail'in kendi seçimleri tehdit altına girdi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde hem iç hem dış kaynaklı tehditlere karşı güvenlik birimlerini ve halkı uyardı.
HERZOG'DAN ŞİN-BET İLE GİZLİ GÖRÜŞME SONRASI İÇ VE DIŞ TEHDİT UYARISI
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 27 Ekim'deki yapılması kesinleşen seçimlere iç ve dış müdahalenin olabileceği yönünde bilgilendirildiğini söyledi.
Yaklaşık iki hafta önce iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Noam Sohlberg ile bir araya geldiğini belirten Herzog, seçim güvenliğini hedef alan hem iç hem de dış kaynaklı çeşitli tehlikelere ilişkin bilgi aldığını kaydetti.
Güvenlik birimlerine var olduğunu öne sürdüğü tehditler karşısında kararlı ve etkin bir duruş sergileme çağrısı yapan Herzog, İsrail halkına hitaben "Seçimlerin bir savaş olmadığını unutmayın." dedi.
HERZOG'DAN SİYASİ PARTİLERE "KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞMAYIN" TALEBİ
İşgalci İsrail genelinde son günlerde tehlikeli şiddet olaylarının yeniden baş gösterdiğini söyleyen Herzog sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm siyasi partilerin milletvekillerine, aktivistlerine ve adaylarına sesleniyorum ve kırmızı çizgileri aşmamalarını talep ediyorum."
BLACKCORE SKANDALI: KOLOMBİYA'DAN FRANSA'YA SEÇİM MÜDAHALESİ İDDİALARI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail merkezli siber güvenlik şirketi BlackCore'un seçimlerde kendisini ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'yı hedef alan bir manipülasyon yaptığını öne sürmüştü.
Fransa'da ise martta yapılan yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle İsrailli BlackCore hakkında soruşturma açılmıştı.
Fransız dijital müdahaleler ve dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'un başkanı Marc-Antoine Brillant, İsrailli BlackCore firmasının seçimlere müdahalesinin sadece Fransa ile sınırlı kalmadığını kaydetmişti.
ANGOLA'DAN NEW YORK'A UZANAN DİJİTAL MÜDAHALE AĞI
Brillant, İsrailli BlackCore firması için "Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Amerikan TIME dergisinin 14 Temmuz'da yayımladığı özel soruşturma haberi, Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın, soykırımcı İsrail hükümeti adına ABD iç politikasını manipüle etmeyi amaçlayan gizli bir dijital nüfuz operasyonu yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.
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