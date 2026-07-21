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  • TBMM'de ''Terörsüz Türkiye'' mesaisi! Kurtulmuş'tan MHP Lideri'ne ziyaret

TBMM'de ''Terörsüz Türkiye'' mesaisi! Kurtulmuş'tan MHP Lideri'ne ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Öte yandan Kurtulmuş ile DEM Parti Meclis Grubu görüşmesi başladı.

Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:15
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 14:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM'de ''Terörsüz Türkiye'' mesaisi! Kurtulmuş'tan MHP Lideri'ne ziyaret

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti Meclis Grubu görüşmesi başladı

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