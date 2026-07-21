Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TBMM'de ''Terörsüz Türkiye'' mesaisi! Kurtulmuş'tan MHP Lideri'ne ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Öte yandan Kurtulmuş ile DEM Parti Meclis Grubu görüşmesi başladı.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti Meclis Grubu görüşmesi başladı
Çok Okunanlar