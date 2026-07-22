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ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 07:17
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 07:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını açıkladı

CENTCOM, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.

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