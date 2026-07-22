Haluk Levent yolsuzluğunu kabul etti: Ahbap'tan borç aldım!
Haluk Levent yolsuzluğunu kabul etti: Ahbap'tan borç aldım!
Ahbap'ın parasına dokunmadığını öne süren yolsuzluk tutuklusu Haluk Levent'i şüphelilerin ifadeleri yalanladı. Şarkıcının, derneğin çeklerini kendi ticari işlerinde ve borçlarını ödemek için kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan Levent, usulsüzlüklerini kabul ederken, dernek paralarını 'borç olarak' aldığını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:11
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 08:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Derneğin başındaki şarkıcı Haluk Levent'in son 6 yılda 990 milyon lira bahis oynayıp 390 milyon lira kaybettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda infial yarattı. Deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarılması ve 25 milyar TL'lik para trafiğinin saptanmasına rağmen Haluk Levent, "Kumar ve borsa oynadım ama Ahbap'ın tek kuruşuna dokunmadım. Dernek denetimden geçti" dedi.
DERNEĞİN PARASINA DOKUNDU
Ahbap'ın 2022-2024 yılları arasındaki eski saymanı Hüseyin Küçük'ün cep telefonunda silinmiş çek görüntüleri bulundu. Küçük, bu çeklerin dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını öne sürdü. "Haluk Levent, Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına çek çıkartmış. Bu çekler kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış" dedi. Küçük'ün avukatı ise Haluk Levent'in dernek yönetimini değiştirdikten sonra çek, senet ve gayrimenkul üzerinden borçlanmaya başladığını iddia etti. Savunmada, "Bunların sebebi Haluk Levent'in kötü alışkanlıklarıdır. Bu aşamadan sonra derneğin parasına dokunmuştur" ifadeleri kullanıldı.
3 MİLYON DOLAR COIN ÖDEMESİ
Şüpheliler arasındaki iş insanı Fatih Eke ifadesinde 'Nigella Chain' adlı cripto para şirketinin 7 milyon dolarlık devrinde 3 milyonluk kısmının Ahbap çekleri olduğunu anlattı. Eke "Bana 3 milyon dolar civarında çek verdi. Çeklerin görüntüleri telefonumda mevcuttur. Ahbap Derneği için Hatay Samandağ da bir okul yapmamı istemişti. Projeyi satın alınca 1 buçuk milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi düşüş yaptı. Ancak okula ismimi vermedi" dedi. 1.5 milyon dolarlık alacağına karşılık Haluk Levent'in Samandağ'da kendi adına bir okul yaptırmayı teklif ettiğini ancak okula adının verilmediğini belirtti.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ahbap'ın muhasebe çalışanı Suzan Düşküner Mintaş, savunmasında 2024'te Haluk Levent'in imza yetisi aldığını ve banka işlemlerinde tek başına işlem yapmaya başladığını anlattı. Mintaş, şöyle konuştu. "Benim sorumluluğum Haluk Levent'ten aldığım talimatları yerine getirmekti. Derneğin parasından 'şahsa olan borç' şeklinde Yeliz Kaya'ya para gönderildi. Deprem döneminde milyarlarca lira yardım geldi. Ancak son dönemde çok az para kalmıştı. Maaş ödemekte bile zorlanıyorduk."
550 BİN TL'YE RAPOR ALIP BAHİS OYNADILAR
Haluk Levent'in rapor karşılığında 550 bin TL ödediğini belirten bağımsız denetçi Emir Taşar da mahkemedeki savunmasında Ahbap Derneğine yapılan bağışların yüzde 75'ine kadar olan bölümünü incelediklerini ancak yapılan çalışmanın usulsüzlük denetimi veya uygunluk denetimi olmadığını anlattı. Denetçi Muharrem Karataş'ın avukatı, savunmasında Ahbap yöneticilerinin bu sınırlı çalışmayı kamuoyuna 'denetim raporu' başlığıyla sunduğu ve böylece Haluk Levent'in 'şeffaflık algısı' oluşturduğu öne sürdü. Avukat, "Yardımlar dernek yöneticisi tarafından Ahbap çalışanları üzerinden bahis oynanarak kullanıldı. Burada fail Haluk Levent, yardım eden ise Ahbap çalışanlarıdır" dedi.
'ÇALMADIM, BORÇ ALDIM'
Haluk Levent, tutuklandıktan sonra erişim engeli getirilen X hesabından 'veda' başlıklı açıklama yayımladı. Kişisel borçları ve kumar bağımlılığı nedeniyle usulsüz işlemler yaptığını kabul ederken Levent, "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim" dedi. Ahbap'tan para çalmadığını savunan Levent, "Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir" ifadelerini kullandı.
SEVİLECEK BİR YANIM YOK
Haluk Levent'in mektubuna şöyle devam etti: "Kumar çok kötü bir hastalıktır. Yeteri kadar iyi bir insan değilim, borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Battım, çıkamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok." .
Dönemin TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ifadesinde, Ahbap'ın yazılı talebi üzerine bir inceleme başlattıklarını anlattı. Kartaloğlu, çalışmanın 6 Şubat-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sınırlı bir tespit raporu olduğunu söyledi. Denetim ekibindeki Yeminli Mali Müşavir Ersin Gökgün, rutin bir denetim yaptıklarını belirterek "Biz burada bir suistimal denetimi yapmadık. Usulsüzlük incelemesi için tüm yılın denetlenmesi gerekirdi." dedi. Mali Müşavir Gülgün Öztürk ise ifadesinde Ahbap için hazırladıkları raporun hem tarih hem de içerik bakımından yüzeysel olduğunu anlattı, raporun paylaşılmaması konusunda uyardıklarını söyledi.
'SUÇ VE KAÇMA ŞÜPHESİ VAR'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasında, aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirtti.
DELİLLERLER TOPLANIYOR
Kararda; şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri, arama ve el koyma tutanakları, banka hesap hareketleri, TÜRMOB raporları, özel denetim raporları ve diğer soruşturma belgelerinin tutuklama kararına dayanak gösterildiği aktarıldı. Hakimlik, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçların niteliği ve öngörülen ceza dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğunu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.
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Haluk Levent yolsuzluğunu kabul etti: Ahbap'tan borç aldım!
Ahbap'ın parasına dokunmadığını öne süren yolsuzluk tutuklusu Haluk Levent'i şüphelilerin ifadeleri yalanladı. Şarkıcının, derneğin çeklerini kendi ticari işlerinde ve borçlarını ödemek için kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan Levent, usulsüzlüklerini kabul ederken, dernek paralarını 'borç olarak' aldığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Derneğin başındaki şarkıcı Haluk Levent'in son 6 yılda 990 milyon lira bahis oynayıp 390 milyon lira kaybettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda infial yarattı. Deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarılması ve 25 milyar TL'lik para trafiğinin saptanmasına rağmen Haluk Levent, "Kumar ve borsa oynadım ama Ahbap'ın tek kuruşuna dokunmadım. Dernek denetimden geçti" dedi.
DERNEĞİN PARASINA DOKUNDU
Ahbap'ın 2022-2024 yılları arasındaki eski saymanı Hüseyin Küçük'ün cep telefonunda silinmiş çek görüntüleri bulundu. Küçük, bu çeklerin dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını öne sürdü. "Haluk Levent, Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına çek çıkartmış. Bu çekler kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış" dedi. Küçük'ün avukatı ise Haluk Levent'in dernek yönetimini değiştirdikten sonra çek, senet ve gayrimenkul üzerinden borçlanmaya başladığını iddia etti. Savunmada, "Bunların sebebi Haluk Levent'in kötü alışkanlıklarıdır. Bu aşamadan sonra derneğin parasına dokunmuştur" ifadeleri kullanıldı.
3 MİLYON DOLAR COIN ÖDEMESİ
Şüpheliler arasındaki iş insanı Fatih Eke ifadesinde 'Nigella Chain' adlı cripto para şirketinin 7 milyon dolarlık devrinde 3 milyonluk kısmının Ahbap çekleri olduğunu anlattı. Eke "Bana 3 milyon dolar civarında çek verdi. Çeklerin görüntüleri telefonumda mevcuttur. Ahbap Derneği için Hatay Samandağ da bir okul yapmamı istemişti. Projeyi satın alınca 1 buçuk milyon dolar da okul için bu satış hesabında kendisi düşüş yaptı. Ancak okula ismimi vermedi" dedi. 1.5 milyon dolarlık alacağına karşılık Haluk Levent'in Samandağ'da kendi adına bir okul yaptırmayı teklif ettiğini ancak okula adının verilmediğini belirtti.
MİLYARLARCA LİRALIK BAĞIŞLARDAN MAAŞ BİLE KALMADI!
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ahbap'ın muhasebe çalışanı Suzan Düşküner Mintaş, savunmasında 2024'te Haluk Levent'in imza yetisi aldığını ve banka işlemlerinde tek başına işlem yapmaya başladığını anlattı. Mintaş, şöyle konuştu. "Benim sorumluluğum Haluk Levent'ten aldığım talimatları yerine getirmekti. Derneğin parasından 'şahsa olan borç' şeklinde Yeliz Kaya'ya para gönderildi. Deprem döneminde milyarlarca lira yardım geldi. Ancak son dönemde çok az para kalmıştı. Maaş ödemekte bile zorlanıyorduk."
550 BİN TL'YE RAPOR ALIP BAHİS OYNADILAR
Haluk Levent'in rapor karşılığında 550 bin TL ödediğini belirten bağımsız denetçi Emir Taşar da mahkemedeki savunmasında Ahbap Derneğine yapılan bağışların yüzde 75'ine kadar olan bölümünü incelediklerini ancak yapılan çalışmanın usulsüzlük denetimi veya uygunluk denetimi olmadığını anlattı. Denetçi Muharrem Karataş'ın avukatı, savunmasında Ahbap yöneticilerinin bu sınırlı çalışmayı kamuoyuna 'denetim raporu' başlığıyla sunduğu ve böylece Haluk Levent'in 'şeffaflık algısı' oluşturduğu öne sürdü. Avukat, "Yardımlar dernek yöneticisi tarafından Ahbap çalışanları üzerinden bahis oynanarak kullanıldı. Burada fail Haluk Levent, yardım eden ise Ahbap çalışanlarıdır" dedi.
'ÇALMADIM, BORÇ ALDIM'
Haluk Levent, tutuklandıktan sonra erişim engeli getirilen X hesabından 'veda' başlıklı açıklama yayımladı. Kişisel borçları ve kumar bağımlılığı nedeniyle usulsüz işlemler yaptığını kabul ederken Levent, "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim" dedi. Ahbap'tan para çalmadığını savunan Levent, "Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir" ifadelerini kullandı.
SEVİLECEK BİR YANIM YOK
Haluk Levent'in mektubuna şöyle devam etti: "Kumar çok kötü bir hastalıktır. Yeteri kadar iyi bir insan değilim, borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Battım, çıkamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok." .
YÜZEYSEL RAPORU İTİRAF ETTİLER: SUİSTİMAL DENETİMİ YAPMADIK
Dönemin TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ifadesinde, Ahbap'ın yazılı talebi üzerine bir inceleme başlattıklarını anlattı. Kartaloğlu, çalışmanın 6 Şubat-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sınırlı bir tespit raporu olduğunu söyledi. Denetim ekibindeki Yeminli Mali Müşavir Ersin Gökgün, rutin bir denetim yaptıklarını belirterek "Biz burada bir suistimal denetimi yapmadık. Usulsüzlük incelemesi için tüm yılın denetlenmesi gerekirdi." dedi. Mali Müşavir Gülgün Öztürk ise ifadesinde Ahbap için hazırladıkları raporun hem tarih hem de içerik bakımından yüzeysel olduğunu anlattı, raporun paylaşılmaması konusunda uyardıklarını söyledi.
'SUÇ VE KAÇMA ŞÜPHESİ VAR'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasında, aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirtti.
DELİLLERLER TOPLANIYOR
Kararda; şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri, arama ve el koyma tutanakları, banka hesap hareketleri, TÜRMOB raporları, özel denetim raporları ve diğer soruşturma belgelerinin tutuklama kararına dayanak gösterildiği aktarıldı. Hakimlik, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçların niteliği ve öngörülen ceza dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğunu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.
AKŞAM Gazetesi
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