Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP resmen ikiye bölünürken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karalar, CHP'de kalacağını belirterek 'İşim isimlerle değil CHP'yle' mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:59
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 09:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına getirildi.
Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi olarak ikiye bölünen partide kriz artarak devam etti.
Son olarak Özel, CHP'nin grup toplantısında yeni siyasi oluşumun yol haritasını açıkladı.
"BENİM İSİMLERLE İŞİM YOK"
Bazı milletvekilleri de bu yeni oluşuma katılacağını duyururken bir açıklama da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan geldi.
Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre Karalar, CHP'de kalacağını belirterek, "54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok." dedi. Özel cephesine açıkça karşı çıkan Karalar, "Mücadele, Atatürk'ün 2 büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli." ifadelerini de kullandı
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CHP'de bölünme derinleşiyor! Karalar'dan Özel'e veto
Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP resmen ikiye bölünürken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karalar, CHP'de kalacağını belirterek 'İşim isimlerle değil CHP'yle' mesajı verdi.
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına getirildi.
Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi olarak ikiye bölünen partide kriz artarak devam etti.
Son olarak Özel, CHP'nin grup toplantısında yeni siyasi oluşumun yol haritasını açıkladı.
"BENİM İSİMLERLE İŞİM YOK"
Bazı milletvekilleri de bu yeni oluşuma katılacağını duyururken bir açıklama da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'dan geldi.
Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre Karalar, CHP'de kalacağını belirterek, "54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok." dedi. Özel cephesine açıkça karşı çıkan Karalar, "Mücadele, Atatürk'ün 2 büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli." ifadelerini de kullandı
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