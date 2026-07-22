Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken iddia: SGK kaydı 1 dakika sonra silinmiş
Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken iddia: SGK kaydı 1 dakika sonra silinmiş
Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020'de açılan SGK provizyonunun 1 dakika sonra hastaneye ait IP adresinden silindiği ortaya çıktı. Tutuklu eski polis Gökhan ifadesinde patronu ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca'nın kendisine, 'Haberim var, gerekeni yap' talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketleri tespit edildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 08:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gülistan Doku kaybolduktan 3 gün sonra adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde SGK kaydı açıldığı; 1 dakika sonra silindiği ortaya çıktı. Üçü doktor 15 kişi gözaltına alındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Türkiye genelinde 28 milyondan fazla kaydı inceledi. Doku adına 8 Ocak 2020 saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı, 4 saniye sonra takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Kayıt, 1 dakika sonra hastanenin IP adresi üzerinden silindi. Ayrıca 13 Ocak 2020 saat 17.19.49'da Gülistan Doku'ya ait başka bir sağlık verisi de aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel silme paketiyle yok edildi.
12 FARKLI TARİHLE İŞLEM
Doktorlar Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020'de, Ezgi Erdal Karakaş'ın 27 ve 29 Aralık 2019'da, Hüseyin Kocaaslan'ın ise Gülistan Doku'yu 16 Eylül 2019'da muayene edip 18 Eylül 2019'da taburcu ettiği belirlendi. Kocaaslan'ın, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 saat 09.09'daki hastane giriş kaydını açan kişi olabileceği değerlendirildi. Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz ile Veri Giriş ve Kontrol İşletmenleri Tamer Siler'in 8 ve 13 Ocak 2020'de, Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019, 8 ve 13 Ocak 2020'de, Mömün Polat'ın 13 Ocak 2020'de, Yeter Satıcı'nın 9 ve 24 Ocak 2020 ile 15 Ekim 2020'de, Alev Şan'ın ise 8, 24 ve 25 Ocak 2020'de kayıtlarda işlem yaptığı tespit edildi.
SANIĞIN AMCASINDAN PARA
Soruşturma kapsamında Karabulut, Karakaş, Kocaaslan, Yılmaz, Siler, Yıldız, Polat, Satıcı, Hemşire Alev Şan ve Veri Giriş Personeli Yoldaş Altaş gözaltına alındı. Firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş'ın Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz'a gönderdiği para transferleri ile şüpheliler arasındaki yoğun telefon trafiği de soruşturma dosyasına girdi.
ESKİ VALİNİN EŞİNE DE GÖZALTI
Gülistan Doku soruşturmasının ikinci ayağında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenledi. Dönemin Tunceli Valisi Sonel'in eşi Handan Sonel, hafriyatçı Okan Yarıcı, güvenlik korucusu Fatih Özmen, eski güvenlik korucubaşı Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca gözaltına alındı. Dosyaya, Handan Sonel'in cinayetin örtbas edilmesine ilişkin valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri girdi.
'GEREKENİ YAP' TALİMATI
Tutuklu eski polis Gökhan ifadesinde patronu Memet Aca'nın kendisine, "Haberim var, gerekeni yap" talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketleri tespit edildiği belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
ADINI SOKAĞA VERMİŞ
Eski Vali Tuncay Sonel'in kendi döneminde valiliğin sosyal medya hesaplarını da yöneten Memet Aca'nın adını Tunceli'de bir sokağa vermişti.
'HAMİLELİK ŞÜPHESİ'Nİ ANLATTI
Tanık olarak dinlenen Gülistan'ın üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş'ın beyanları, hamilelik şüphelerini arttırdı. İlbaş, "Çok hastaydı ve ayakta duramıyordu. Sürekli midesi bulanıyordu. Hastaneye giderken 'Kusacağım' diyordu" ifadelerini kullandı. İlbaş, Gülistan Doku'yu Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü, Doku'nun hastaneye yatmak istediğini ancak bu talebin kabul edilmediğini söyledi.
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Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken iddia: SGK kaydı 1 dakika sonra silinmiş
Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020'de açılan SGK provizyonunun 1 dakika sonra hastaneye ait IP adresinden silindiği ortaya çıktı. Tutuklu eski polis Gökhan ifadesinde patronu ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca'nın kendisine, 'Haberim var, gerekeni yap' talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketleri tespit edildiği belirtildi.
Gülistan Doku kaybolduktan 3 gün sonra adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde SGK kaydı açıldığı; 1 dakika sonra silindiği ortaya çıktı. Üçü doktor 15 kişi gözaltına alındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Türkiye genelinde 28 milyondan fazla kaydı inceledi. Doku adına 8 Ocak 2020 saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı, 4 saniye sonra takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Kayıt, 1 dakika sonra hastanenin IP adresi üzerinden silindi. Ayrıca 13 Ocak 2020 saat 17.19.49'da Gülistan Doku'ya ait başka bir sağlık verisi de aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel silme paketiyle yok edildi.
12 FARKLI TARİHLE İŞLEM
Doktorlar Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020'de, Ezgi Erdal Karakaş'ın 27 ve 29 Aralık 2019'da, Hüseyin Kocaaslan'ın ise Gülistan Doku'yu 16 Eylül 2019'da muayene edip 18 Eylül 2019'da taburcu ettiği belirlendi. Kocaaslan'ın, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 saat 09.09'daki hastane giriş kaydını açan kişi olabileceği değerlendirildi. Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz ile Veri Giriş ve Kontrol İşletmenleri Tamer Siler'in 8 ve 13 Ocak 2020'de, Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019, 8 ve 13 Ocak 2020'de, Mömün Polat'ın 13 Ocak 2020'de, Yeter Satıcı'nın 9 ve 24 Ocak 2020 ile 15 Ekim 2020'de, Alev Şan'ın ise 8, 24 ve 25 Ocak 2020'de kayıtlarda işlem yaptığı tespit edildi.
SANIĞIN AMCASINDAN PARA
Soruşturma kapsamında Karabulut, Karakaş, Kocaaslan, Yılmaz, Siler, Yıldız, Polat, Satıcı, Hemşire Alev Şan ve Veri Giriş Personeli Yoldaş Altaş gözaltına alındı. Firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş'ın Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz'a gönderdiği para transferleri ile şüpheliler arasındaki yoğun telefon trafiği de soruşturma dosyasına girdi.
ESKİ VALİNİN EŞİNE DE GÖZALTI
Gülistan Doku soruşturmasının ikinci ayağında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenledi. Dönemin Tunceli Valisi Sonel'in eşi Handan Sonel, hafriyatçı Okan Yarıcı, güvenlik korucusu Fatih Özmen, eski güvenlik korucubaşı Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim'in sahibi Memet Aca gözaltına alındı. Dosyaya, Handan Sonel'in cinayetin örtbas edilmesine ilişkin valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri girdi.
'GEREKENİ YAP' TALİMATI
Tutuklu eski polis Gökhan ifadesinde patronu Memet Aca'nın kendisine, "Haberim var, gerekeni yap" talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketleri tespit edildiği belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
ADINI SOKAĞA VERMİŞ
Eski Vali Tuncay Sonel'in kendi döneminde valiliğin sosyal medya hesaplarını da yöneten Memet Aca'nın adını Tunceli'de bir sokağa vermişti.
'HAMİLELİK ŞÜPHESİ'Nİ ANLATTI
Tanık olarak dinlenen Gülistan'ın üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş'ın beyanları, hamilelik şüphelerini arttırdı. İlbaş, "Çok hastaydı ve ayakta duramıyordu. Sürekli midesi bulanıyordu. Hastaneye giderken 'Kusacağım' diyordu" ifadelerini kullandı. İlbaş, Gülistan Doku'yu Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü, Doku'nun hastaneye yatmak istediğini ancak bu talebin kabul edilmediğini söyledi.
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