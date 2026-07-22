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2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu.

Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:06
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 22:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı

FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

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