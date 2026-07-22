İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar çevreye savrulurken, çeşitli bölgelerde devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:41
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 22:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şehrin pek çok ilçesinde şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fatih ilçesinde, Sarayburnu'ndaki bir kafede kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyelerin müşterilerin üzerine düşmesi sonucu bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.
Üsküdar sahilinde etkili olan sert lodos nedeniyle denizde dalga boyları yükselirken, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte güçlük çekti. Rüzgarın şiddetiyle sahildeki bir çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.
Ümraniye'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye yayıldı. Küçüksu Caddesi üzerinde yola devrilen ağaç ise trafik akışını engelledi.
Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde, şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların, şemsiyeyle beraber sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Meydana gelen olayda 1 kişi hafif yaralandı.
Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi'nde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otomobilin üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Bakırköy Florya Caddesi'nde şiddetli rüzgarla devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Cadde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
İstiklal Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir inşaattan kopan parçalar yola düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri gerekli önlemleri aldı.
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi ⤵️
▪️ Fatih'teki kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düştü
▪️ Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle Florya Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı
Sultangazi Esentepe Mahallesi 2904. Sokak'ta, fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerine düşmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandı.
Zeytinburnu Sahili'nde ise piknik yapanlar fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı. Beştelsiz Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısında çökme meydana gelirken, Seyitnizam'daki Şehitler Parkı'nda da bir ağaç devrildi.
Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtınanın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, fırtınanın etkisiyle uçan bir çatının altında kalmaktan son saniyede kurtuldu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada, Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarla sokağa düştü.
O esnada sokakta oyun oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulabildi.
Öte yandan, çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece'de fırtınada uçan çatı parçaları 2 apartmana zarar verdi
Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilmiş 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, fırtınanın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savrularak dairelerde hasara neden oldu.
İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarla karşıdaki iki apartmana savruldu.
Söz konusu çatı parçaları, apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi.
Dairelerde maddi hasara yol açan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Ev sahibi Betül Yuşan, fırtına sırasında mutfakta yemek hazırladığını belirterek, "Bir anda çatının üzerimize doğru geldiğini gördüm. Karşıdaki bina uzun süredir hurda halinde bırakılmıştı. O sırada çocuğum salondaki kanepede uyuyordu. Büyük korku yaşadık." dedi.
Serhat Tahı ise işten döndükten sonra babası ve kardeşiyle evde olduğunu anlatarak, "Karşıdaki binadan sesler gelmeye başladı. Binanın demirlerini sökmüşlerdi. Ardından çatının tahtaları bizim çatımıza ve evimize uçtu. Evde ciddi maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar çevreye savrulurken, çeşitli bölgelerde devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Şehrin pek çok ilçesinde şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fatih ilçesinde, Sarayburnu'ndaki bir kafede kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyelerin müşterilerin üzerine düşmesi sonucu bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.
Üsküdar sahilinde etkili olan sert lodos nedeniyle denizde dalga boyları yükselirken, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte güçlük çekti. Rüzgarın şiddetiyle sahildeki bir çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.
Ümraniye'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye yayıldı. Küçüksu Caddesi üzerinde yola devrilen ağaç ise trafik akışını engelledi.
Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde, şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların, şemsiyeyle beraber sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Meydana gelen olayda 1 kişi hafif yaralandı.
Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi'nde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otomobilin üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Bakırköy Florya Caddesi'nde şiddetli rüzgarla devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapattı. Cadde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
İstiklal Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir inşaattan kopan parçalar yola düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri gerekli önlemleri aldı.
Sultangazi Esentepe Mahallesi 2904. Sokak'ta, fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerine düşmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandı.
Zeytinburnu Sahili'nde ise piknik yapanlar fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı. Beştelsiz Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısında çökme meydana gelirken, Seyitnizam'daki Şehitler Parkı'nda da bir ağaç devrildi.
Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtınanın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, fırtınanın etkisiyle uçan bir çatının altında kalmaktan son saniyede kurtuldu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada, Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarla sokağa düştü.
O esnada sokakta oyun oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulabildi.
Öte yandan, çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece'de fırtınada uçan çatı parçaları 2 apartmana zarar verdi
Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilmiş 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, fırtınanın etkisiyle karşıdaki iki apartmana savrularak dairelerde hasara neden oldu.
İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarla karşıdaki iki apartmana savruldu.
Söz konusu çatı parçaları, apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi.
Dairelerde maddi hasara yol açan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Ev sahibi Betül Yuşan, fırtına sırasında mutfakta yemek hazırladığını belirterek, "Bir anda çatının üzerimize doğru geldiğini gördüm. Karşıdaki bina uzun süredir hurda halinde bırakılmıştı. O sırada çocuğum salondaki kanepede uyuyordu. Büyük korku yaşadık." dedi.
Serhat Tahı ise işten döndükten sonra babası ve kardeşiyle evde olduğunu anlatarak, "Karşıdaki binadan sesler gelmeye başladı. Binanın demirlerini sökmüşlerdi. Ardından çatının tahtaları bizim çatımıza ve evimize uçtu. Evde ciddi maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.
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