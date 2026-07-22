"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla sürdürülen soruşturma çerçevesinde Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 20:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma süreci kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütülmüştü.
Bu doğrultuda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynayıp ciddi kayıplar yaşadıkları, ayrıca kısa sürede aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.
Soruşturma dahilinde gözaltına alınan 54 şüpheliden, Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüpheli tutuklanmıştı.
Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
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AHBAP soruşturması: 3 ünlü isim ifade verdi
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla sürdürülen soruşturma çerçevesinde Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma süreci kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.
Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütülmüştü.
Bu doğrultuda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynayıp ciddi kayıplar yaşadıkları, ayrıca kısa sürede aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.
Soruşturma dahilinde gözaltına alınan 54 şüpheliden, Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüpheli tutuklanmıştı.
Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
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