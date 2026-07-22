İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat"ın dışına çıkan iki farklı noktada yüzlerce metre uzunluğunda kara bariyeri inşa ettiği kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 19:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haaretz gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusunun aylardır yapımını sürdürdüğü kara bariyeri temel olarak toprak set ve hendeklerden meydana geliyor.
İşgalin yayılmasıyla birlikte ordunun kontrolündeki bölgenin, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 65’ine ulaştığı ifade ediliyor.
Haaretz'in haberine göre, kara bariyerinin güzergahı Gazze Şeridi'nin güney kesiminde "Sarı Hat"ı 1 kilometreden fazla aşmış durumda.
İsrail ordusunun aylardır Gazze Şeridi içerisinde kilometrelerce uzanan kara bariyerini genişlettiği görülüyor. Bariyerin inşası başladığında "Sarı Hat" boyunca ilerlediği, ancak daha sonra Filistinlilerin kontrolünde olduğu belirtilen alanlara girdiği bildirildi.
Planet Labs tarafından Temmuz 2026'da kaydedilen görüntüler, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki noktada "Sarı Hat"ın yüzlerce metre ötesine kadar uzandığını ortaya koydu.
Bu verilere göre, Han Yunus bölgesindeki bariyerin bir kısmı, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım hattı Selahaddin Caddesi üzerinde "Sarı Hat"ın yaklaşık 400 metre ötesine taşmış durumda. Refah bölgesinde ise engel, belirli bir noktada "Sarı Hat"ı yaklaşık 1300 metre aşıyor.
"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirmeyi hedefleyen ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması çerçevesinde, İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini tanımlıyor.
Öte yandan Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam anlamıyla riayet etmediğini, "Sarı Hat"ı sürekli olarak içeriye doğru kaydırarak bölgedeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguluyor.
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İsrail Gazze'yi bölüyor! Sarı hat genişliyor
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat"ın dışına çıkan iki farklı noktada yüzlerce metre uzunluğunda kara bariyeri inşa ettiği kaydedildi.
Haaretz gazetesinin uydu görüntülerine dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusunun aylardır yapımını sürdürdüğü kara bariyeri temel olarak toprak set ve hendeklerden meydana geliyor.
İşgalin yayılmasıyla birlikte ordunun kontrolündeki bölgenin, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 65’ine ulaştığı ifade ediliyor.
Haaretz'in haberine göre, kara bariyerinin güzergahı Gazze Şeridi'nin güney kesiminde "Sarı Hat"ı 1 kilometreden fazla aşmış durumda.
İsrail ordusunun aylardır Gazze Şeridi içerisinde kilometrelerce uzanan kara bariyerini genişlettiği görülüyor. Bariyerin inşası başladığında "Sarı Hat" boyunca ilerlediği, ancak daha sonra Filistinlilerin kontrolünde olduğu belirtilen alanlara girdiği bildirildi.
Planet Labs tarafından Temmuz 2026'da kaydedilen görüntüler, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki iki noktada "Sarı Hat"ın yüzlerce metre ötesine kadar uzandığını ortaya koydu.
Bu verilere göre, Han Yunus bölgesindeki bariyerin bir kısmı, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana ulaşım hattı Selahaddin Caddesi üzerinde "Sarı Hat"ın yaklaşık 400 metre ötesine taşmış durumda. Refah bölgesinde ise engel, belirli bir noktada "Sarı Hat"ı yaklaşık 1300 metre aşıyor.
"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirmeyi hedefleyen ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması çerçevesinde, İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini tanımlıyor.
Öte yandan Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam anlamıyla riayet etmediğini, "Sarı Hat"ı sürekli olarak içeriye doğru kaydırarak bölgedeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguluyor.
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