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İzmit Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:12
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 08:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmit Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde hastaneye sevk edildiler.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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