İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yardımın niteliği ne olursa olsun, ABD tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara katkı sağlayan tüm tarafların meşru hedef olarak görüleceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:06
Haber Güncellenme Tarihi: 22.07.2026 22:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'den gelen İran tehditlerinin ardından Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yayımladı.
"Savunma doktrinimiz nettir: Göze göz, dişe diş." şeklinde konuşan Erakçi, "İran'a yönelik her türlü saldırganlık, altyapımız da dahil olmak üzere, sert ve kararlı bir cevap vermemizi zorunlu hale getirecektir." uyarısında bulundu.
Erakçi, ABD’nin muhtemel saldırılarına değinerek, "Böyle bir saldırganlık sürecine katkı sunanlar, desteğin türü fark etmeksizin, meşru hedefler olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.
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İran'dan ABD ve müttefiklerine vururuz tehdidi!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yardımın niteliği ne olursa olsun, ABD tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara katkı sağlayan tüm tarafların meşru hedef olarak görüleceğini belirtti.
ABD'den gelen İran tehditlerinin ardından Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yayımladı.
"Savunma doktrinimiz nettir: Göze göz, dişe diş." şeklinde konuşan Erakçi, "İran'a yönelik her türlü saldırganlık, altyapımız da dahil olmak üzere, sert ve kararlı bir cevap vermemizi zorunlu hale getirecektir." uyarısında bulundu.
Erakçi, ABD’nin muhtemel saldırılarına değinerek, "Böyle bir saldırganlık sürecine katkı sunanlar, desteğin türü fark etmeksizin, meşru hedefler olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandı.
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