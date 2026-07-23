CHP'de dengeler değişiyor: Özgür Özel'e destek eriyor
CHP'de dengeler değişiyor: Özgür Özel'e destek eriyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriye 111 milletvekili imza atarken, son grup toplantısında Özgür Özel'e destek 86'ya kadar geriledi.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 08:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti. Ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Özel'in Grup Başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e, ardından 86'ya kadar indi. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan 'Üçüncü Yol'cular... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in kaynaklarına göre, Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak.
Özgür Özel'in başını çektiği CHP'deki ayrılıkçılar "Yeni parti"yle CHP'den kopma kararı aldı. Ancak süreci Silivri'den yöneten Ekrem İmamoğlu ve Özel'in hesabı tutmadı. En az 100 vekille kopacaklarını ilan eden Özel, şu ana kadar 70 sayısını geçemedi.
Mutlak butlan kararıyla karışan CHP'deki kaos bölünmeyle sonuçlandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi parti için olağanüstü kurultay çağrısı yapıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek eleştiren bir bildiriyi kaleme alınca 111 vekil imza verdi. Özel'in Grup Başkanı seçilme sürecinde de aynı sayıda vekilden destek geldi.
SAYILARI 70'E DÜŞTÜ
Ancak süreç içinde CHP'den kopmanın doğru olmayacağını ve tartışmanın kişiselleştiğini dile getirenler yollarını ayırdı, sayı 93'e düştü. Kopma aşamasında Ekrem İmamoğlu'nun yeni süreci yönetmesinden rahatsız olan vekiller de yollarını ayırınca, Özelcilerin sayısı önce 86 sonra 70'lere kadar düştü. Partinin kurulmasıyla birlikte bu sayının en fazla 70-80 arasında kalacağı görülüyor.
YAVAŞ KALIYOR
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Özgür Özel ve ekibinin belediye başkanları hesabı da tutmadı. Partinin en önemli isimleri Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer CHP'den ayrılmama kararı aldı. Mansur Yavaş'ın, CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden CHP'den kopmayacağı ancak Özgür Özel'le arasını da sıcak tutmaya çalıştığı belirtiliyor.
ÜÇÜNCÜ YOLCULAR
Belediye başkanları gibi Oğuz Kaan Köksal, Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi vekiller de parti içinde kalıp mücadele etme kararı aldı. Üçüncü yolcular, Kemal Kılıçdaroglu'nu eleştirirken, Özgür Özel ve ekibini de "gitmeyin, kalın içerde mücadele edelim" diye uyarıyor.
PARTİ BİNASI TUTULDU
Yeni parti en geç pazartesi günü kurulacak, parti binası tutuldu. Yeni parti, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eski genel merkezine taşınacak. Yeni parti kurulacak; ancak görünen o ki; CHP 'Kemalciler', 'Özelciler' ve 'Üçüncü Yolcular' olmak üzere üç parçaya bölünmüş halde.
4 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP'de Kütahya, Karaman, Uşak ve Çankırı il başkanlarının görevden alındı, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni il başkanları ataması yapıldı. Özgür Özel'in partiden ayrılma kararına CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Kongrelerimizi eylülden itibaren başlayacakken niçin bir parti arayışı içindesiniz? Bu arkadaşlar kendilerine koltuk arıyor. İstifa furyası söz konusu değil" dedi.
ÖZEL'E AFİŞLİ CEVAP
Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Atatürk'ün resminin olduğu pankartta, "Ne Cumhuriyeti'nden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.
BARAN'DAN REST: DAVAMIZ AYNI, YOLUMUZ AYRI
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Özgür Özel'e rest çekti. CHP'nin Türkiye'de demokrasinin teminatı olduğunu belirten Yazgan, "CHP; kişilerden ve makamlardan büyük, ortak mücadelemizin adıdır. Siyasette yollar ayrılabilir fakat ortak değerler, mücadele ve geçmiş inkâr edilemez. Artık, davamız aynı, yolumuz farklıdır. Bugün farklı bir yolda yürümeyi tercih eden arkadaşlarımızın da günün sonunda bu büyük çatı altında yeniden buluşacaklarına olan inancımı koruyorum. Ben, halkımızın bana verdiği emanete sahip çıkmaya, Edirne'miz ve ülkemiz için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğim" açıklaması yaptı.
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CHP'de dengeler değişiyor: Özgür Özel'e destek eriyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriye 111 milletvekili imza atarken, son grup toplantısında Özgür Özel'e destek 86'ya kadar geriledi.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti. Ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Özel'in Grup Başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e, ardından 86'ya kadar indi. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan 'Üçüncü Yol'cular... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in kaynaklarına göre, Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak.
Özgür Özel'in başını çektiği CHP'deki ayrılıkçılar "Yeni parti"yle CHP'den kopma kararı aldı. Ancak süreci Silivri'den yöneten Ekrem İmamoğlu ve Özel'in hesabı tutmadı. En az 100 vekille kopacaklarını ilan eden Özel, şu ana kadar 70 sayısını geçemedi.
Mutlak butlan kararıyla karışan CHP'deki kaos bölünmeyle sonuçlandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi parti için olağanüstü kurultay çağrısı yapıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek eleştiren bir bildiriyi kaleme alınca 111 vekil imza verdi. Özel'in Grup Başkanı seçilme sürecinde de aynı sayıda vekilden destek geldi.
SAYILARI 70'E DÜŞTÜ
Ancak süreç içinde CHP'den kopmanın doğru olmayacağını ve tartışmanın kişiselleştiğini dile getirenler yollarını ayırdı, sayı 93'e düştü. Kopma aşamasında Ekrem İmamoğlu'nun yeni süreci yönetmesinden rahatsız olan vekiller de yollarını ayırınca, Özelcilerin sayısı önce 86 sonra 70'lere kadar düştü. Partinin kurulmasıyla birlikte bu sayının en fazla 70-80 arasında kalacağı görülüyor.
YAVAŞ KALIYOR
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Özgür Özel ve ekibinin belediye başkanları hesabı da tutmadı. Partinin en önemli isimleri Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer CHP'den ayrılmama kararı aldı. Mansur Yavaş'ın, CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden CHP'den kopmayacağı ancak Özgür Özel'le arasını da sıcak tutmaya çalıştığı belirtiliyor.
ÜÇÜNCÜ YOLCULAR
Belediye başkanları gibi Oğuz Kaan Köksal, Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç gibi vekiller de parti içinde kalıp mücadele etme kararı aldı. Üçüncü yolcular, Kemal Kılıçdaroglu'nu eleştirirken, Özgür Özel ve ekibini de "gitmeyin, kalın içerde mücadele edelim" diye uyarıyor.
PARTİ BİNASI TUTULDU
Yeni parti en geç pazartesi günü kurulacak, parti binası tutuldu. Yeni parti, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eski genel merkezine taşınacak. Yeni parti kurulacak; ancak görünen o ki; CHP 'Kemalciler', 'Özelciler' ve 'Üçüncü Yolcular' olmak üzere üç parçaya bölünmüş halde.
4 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP'de Kütahya, Karaman, Uşak ve Çankırı il başkanlarının görevden alındı, Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni il başkanları ataması yapıldı. Özgür Özel'in partiden ayrılma kararına CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Kongrelerimizi eylülden itibaren başlayacakken niçin bir parti arayışı içindesiniz? Bu arkadaşlar kendilerine koltuk arıyor. İstifa furyası söz konusu değil" dedi.
ÖZEL'E AFİŞLİ CEVAP
Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Atatürk'ün resminin olduğu pankartta, "Ne Cumhuriyeti'nden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.
BARAN'DAN REST: DAVAMIZ AYNI, YOLUMUZ AYRI
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Özgür Özel'e rest çekti. CHP'nin Türkiye'de demokrasinin teminatı olduğunu belirten Yazgan, "CHP; kişilerden ve makamlardan büyük, ortak mücadelemizin adıdır. Siyasette yollar ayrılabilir fakat ortak değerler, mücadele ve geçmiş inkâr edilemez. Artık, davamız aynı, yolumuz farklıdır. Bugün farklı bir yolda yürümeyi tercih eden arkadaşlarımızın da günün sonunda bu büyük çatı altında yeniden buluşacaklarına olan inancımı koruyorum. Ben, halkımızın bana verdiği emanete sahip çıkmaya, Edirne'miz ve ülkemiz için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğim" açıklaması yaptı.
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