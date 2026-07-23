Tuncay Sonel'in telefonu incelendi, düğmeye basıldı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga
Tuncay Sonel'in telefonu incelendi, düğmeye basıldı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
SONEL'DEN ALEYHİNE PAYLAŞIM YAPAN SOSYAL MEDYA KULLANICISINA İŞKENCE
Sonel ve ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçen yazışmalar ortaya çıktı.
Eski vali Sonel'in aleyhine paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısını yakalatıp işkence ettirdiği belirlendi.
- 12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
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Tuncay Sonel'in telefonu incelendi, düğmeye basıldı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan inceleme sonucu Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
SONEL'DEN ALEYHİNE PAYLAŞIM YAPAN SOSYAL MEDYA KULLANICISINA İŞKENCE
Sonel ve ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçen yazışmalar ortaya çıktı.
Eski vali Sonel'in aleyhine paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısını yakalatıp işkence ettirdiği belirlendi.
- 12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.
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