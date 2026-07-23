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Milyonlarca kişi bekliyordu! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026'da yapılacağını duyurdu.
Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı yüzde 6,09 oldu.
24 TEMMUZ TARİHİNDE ÖDENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı enflasyon farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara geçecek.
NE KADAR ALACAKLAR?
Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
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