Katilleri Türkiye korkusu sardı: Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir
Katilleri Türkiye korkusu sardı: Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir
Soykırımcı İsrail'in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, 'Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir.' ifadeleriyle korkusunu itiraf etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:59
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli'yi Türkiye korkusu sardı.
Chikli, Gazze'deki gelişmelerin ardından Türkiye ile muhtemel bir askeri çatışmaya dikkat çekti.
Chikli, Türk ordusuyla denizde karşı karşıya gelmenin imkânsız olmadığını ve bu ihtimalin her an gerçekleşebileceğini vurguladı.
İsrail'in Türkiye ile savaşa hazırlanması gerektiğini belirten Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir. Bu imkânsız bir senaryo değil; hatta yarın sabah bile gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.
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Katilleri Türkiye korkusu sardı: Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir
Soykırımcı İsrail'in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, 'Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir.' ifadeleriyle korkusunu itiraf etti.
Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli'yi Türkiye korkusu sardı.
Chikli, Gazze'deki gelişmelerin ardından Türkiye ile muhtemel bir askeri çatışmaya dikkat çekti.
Chikli, Türk ordusuyla denizde karşı karşıya gelmenin imkânsız olmadığını ve bu ihtimalin her an gerçekleşebileceğini vurguladı.
İsrail'in Türkiye ile savaşa hazırlanması gerektiğini belirten Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas yaşanabilir. Bu imkânsız bir senaryo değil; hatta yarın sabah bile gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.
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