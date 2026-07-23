Fatih Portakal'dan ''Ahbap'' itirafı: Kendime kızıyorum, pişmanım
Fatih Portakal'dan ''Ahbap'' itirafı: Kendime kızıyorum, pişmanım
'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Fatih Portakal: "Daha fazla sorgulayabilirdik. Kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü."
Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:16
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması çerçevesinde adliyeye gelerek ifade veren gazeteci Fatih Portakal, çıkışta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, "Kendime kızıyorum aslında. Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü" ifadelerini kullandı.
Çağlayan Adliyesi’nde 1,5 saatlik ifade süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili savcılığın daveti üzerine hareket geçen gazeteci Fatih Portakal, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Portakal, savcılık makamında yaklaşık 1,5 saat süren ifade verme işleminin ardından adliyeden ayrıldı.
"İyi niyetlerimizi sömürdükleri için üzülüyorum"
Soruşturma kapsamında işlemlerini tamamlayan Fatih Portakal, adliye binası çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşanan süreçten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Portakal, "Belki bir iki kez konuştuk. Sohbet bile ediyorduk. Pişman olduğumu söyledim, 2023 yılında ki şartlara baktığımda o yıllarda iyi bir dernek olarak görünüyordu ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü" dedi.
Geçmişe dönük özeleştiri de yapan Portakal, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Kendime kızıyorum aslında, yukarıda verdiğim ifadede aynı şekilde. Daha fazla sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü."
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Fatih Portakal'dan ''Ahbap'' itirafı: Kendime kızıyorum, pişmanım
'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Fatih Portakal: "Daha fazla sorgulayabilirdik. Kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması çerçevesinde adliyeye gelerek ifade veren gazeteci Fatih Portakal, çıkışta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, "Kendime kızıyorum aslında. Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü" ifadelerini kullandı.
Çağlayan Adliyesi’nde 1,5 saatlik ifade süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti. Konuyla ilgili savcılığın daveti üzerine hareket geçen gazeteci Fatih Portakal, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Portakal, savcılık makamında yaklaşık 1,5 saat süren ifade verme işleminin ardından adliyeden ayrıldı.
"İyi niyetlerimizi sömürdükleri için üzülüyorum"
Soruşturma kapsamında işlemlerini tamamlayan Fatih Portakal, adliye binası çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşanan süreçten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Portakal, "Belki bir iki kez konuştuk. Sohbet bile ediyorduk. Pişman olduğumu söyledim, 2023 yılında ki şartlara baktığımda o yıllarda iyi bir dernek olarak görünüyordu ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü" dedi.
Geçmişe dönük özeleştiri de yapan Portakal, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:
"Kendime kızıyorum aslında, yukarıda verdiğim ifadede aynı şekilde. Daha fazla sorgulayabilirdik ama kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdü."
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