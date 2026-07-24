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Tarihi atama! Ülkede bir ilk oldu

Yemen'deki kabine değişikliğiyle ülke tarihinde ilk kez bir kadın Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarihi atama! Ülkede bir ilk oldu

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani hükümetinde değişiklik yapan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Kararnameyle Efrah Abdulaziz ez-Zube ülke tarihinin ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

Kabine değişikliğiyle Bedr Muhammed Mübarek Baselme Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Ahd Muhammed Salim Ca'sus ise Yerel Yönetim Bakanı olarak atandı.

Yemen'de 6 Şubat'ta kurulan Zindani hükümetinde 3'ü kadın olmak üzere 35 bakan yer alıyordu. Zindani hem Başbakanlık hem Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Zube ise daha önce Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak görev yapıyordu.

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