Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump vurgusu: Teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump vurgusu: Teşekkür telefonları geldi
Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hala yankıları süren NATO Ankara Zirvesi hakkında 'NATO Zirvesi ile ilgili geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi. Başta Trump olmak üzere tüm liderler çok farklı bir duygu içerisindeydi.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:48
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 15:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* (Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ıncı yılı) Böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabed tabi mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, farklı bir mabed.
* NATO Zirvesi ile ilgili geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi. Özellikle o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere tüm liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
* (2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya) İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur, biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız, iyi başladık ama sonu iyi gelmedi inşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları olabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump vurgusu: Teşekkür telefonları geldi
Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hala yankıları süren NATO Ankara Zirvesi hakkında 'NATO Zirvesi ile ilgili geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi. Başta Trump olmak üzere tüm liderler çok farklı bir duygu içerisindeydi.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
* (Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ıncı yılı) Böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabed tabi mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, farklı bir mabed.
* NATO Zirvesi ile ilgili geri dönüşler çok olumluydu, teşekkür telefonları geldi. Özellikle o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere tüm liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
* (2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya) İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur, biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız, iyi başladık ama sonu iyi gelmedi inşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları olabilir
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