CHP'yi karıştıran iddia! Özgür Özel giderayak kasayı boşaltıyor
CHP'yi karıştıran iddia! Özgür Özel giderayak kasayı boşaltıyor
Yeni partiyi duyuran CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in giderayak partisinin TBMM grubunun kasasını boşalttığı iddia edildi. Özel ve ekibinin bazı milletvekillerini arayıp, 'İbra kararı aldık, grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz.' diyerek IBAN bilgilerini istediği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 08:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özgür Özel'in yeni partiyle yoluna devam edeceğini duyurmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel ve ekibinin grup kasasında bulunan parayı milletvekillerine paylaştırdığını öne sürdü.
VEKİLLERDEN IBAN İSTENDİ
Yarkadaş'ın iddiasına göre, milletvekilleri telefonla aranarak, grup adına ibra kararı alındığı ve kasada biriken paranın kişi başına bölünerek dağıtılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda vekillerden IBAN bilgilerini paylaşmalarının istendiği ileri sürüldü.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER KABUL ETMEDİ
Paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin ise bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.
Söz konusu isimlerin, TBMM Grubu'nun faaliyetini sürdürdüğünü belirterek kasadaki paranın bu şekilde dağıtılmasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Yarkadaş, itiraz eden isimlerin uygulamayı "yanlış ve haksız" olarak değerlendirdiğini, hatta bunun "nitelikli hırsızlık" anlamına geldiğini savunduğunu ileri sürdü.
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CHP'yi karıştıran iddia! Özgür Özel giderayak kasayı boşaltıyor
Yeni partiyi duyuran CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in giderayak partisinin TBMM grubunun kasasını boşalttığı iddia edildi. Özel ve ekibinin bazı milletvekillerini arayıp, 'İbra kararı aldık, grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz.' diyerek IBAN bilgilerini istediği öne sürüldü.
Özgür Özel'in yeni partiyle yoluna devam edeceğini duyurmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel ve ekibinin grup kasasında bulunan parayı milletvekillerine paylaştırdığını öne sürdü.
VEKİLLERDEN IBAN İSTENDİ
Yarkadaş'ın iddiasına göre, milletvekilleri telefonla aranarak, grup adına ibra kararı alındığı ve kasada biriken paranın kişi başına bölünerek dağıtılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda vekillerden IBAN bilgilerini paylaşmalarının istendiği ileri sürüldü.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER KABUL ETMEDİ
Paylaşımda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin ise bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.
Söz konusu isimlerin, TBMM Grubu'nun faaliyetini sürdürdüğünü belirterek kasadaki paranın bu şekilde dağıtılmasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Yarkadaş, itiraz eden isimlerin uygulamayı "yanlış ve haksız" olarak değerlendirdiğini, hatta bunun "nitelikli hırsızlık" anlamına geldiğini savunduğunu ileri sürdü.
KAYNAK: STAR GAZETESİ
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