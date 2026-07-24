İstanbul'da kendisini hakim olarak tanıtan ve “işlerinizi çözeriz” vaadiyle vatandaşları dolandıran K.A. yakalandı. Eşinin bile gerçek hakim sandığı şüphelinin evinde milyonlarca liralık döviz ve altın bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüldü.
3'ü avukat 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, örgüt lideri K.A.'nın kendisini 'hakim' olarak tanıtıp adli sorunları olan kişileri işlerini çözmek vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın ve bir miktar dijital bellek ele geçirildi.
Şebeke liderinin doktor eşinin bile kocasını gerçek bir hakim zannettiği iddialar arasında yer aldı.
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Milyonluk vurgun! Karısı bile hakim sanıyordu
İstanbul'da kendisini hakim olarak tanıtan ve “işlerinizi çözeriz” vaadiyle vatandaşları dolandıran K.A. yakalandı. Eşinin bile gerçek hakim sandığı şüphelinin evinde milyonlarca liralık döviz ve altın bulundu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüldü.
3'ü avukat 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, örgüt lideri K.A.'nın kendisini 'hakim' olarak tanıtıp adli sorunları olan kişileri işlerini çözmek vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın ve bir miktar dijital bellek ele geçirildi.
Şebeke liderinin doktor eşinin bile kocasını gerçek bir hakim zannettiği iddialar arasında yer aldı.
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