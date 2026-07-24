Kan donduran fotoğraf telefondan çıktı! Tuncay Sonel eleştireni işkence ettirmiş
Kan donduran fotoğraf telefondan çıktı! Tuncay Sonel eleştireni işkence ettirmiş
Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Sonel, ihraç polis Gökhan Ertok ile olan yazışmaların birinde aleyhinde paylaşım yapan bir kişiyi, 'Gereğini yaparsınız kardaş' diyerek Ertok'a 'havale' ediyor. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok, kanlar içindeki fotoğrafını valiye gönderip 'görev tamam' mesajı iletiyor. Sonel de kendisine teşekkür ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 08:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ihraç edilen polis Gökhan Ertok ile yazışmaları ortaya çıktı. Sonel'in kendisini eleştiren kişilere işkence yaptırdığı belirlendi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.
6 SUÇTAN GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Sefa K. ile Emre E. hakkında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "yağma" ile "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından işlem yapıldı.
"GEREĞİNİ YAP"
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre, Elazığ Sulh Ceza Hakimliği kararı kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalara ulaşıldı.
İddiaya göre Sonel, hakkında sosyal medyada eleştirel paylaşım yapan bir hesabı, tutuklu bulunan Gökhan Ertok'a göndererek, "Gereğini yaparsınız gardaş" mesajını iletti. Ertok ise Sonel'e gönderdiği yanıtlarda, söz konusu hesabın IP ve adres bilgilerinin tespit edildiğini, kişinin evine gidildiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu belirtti.
Ertok'un ayrıca yüzü kanlar içinde yerde yatan bir erkeğin fotoğrafı ile bir silah fotoğrafını eski Vali Sonel'e gönderdiği iddia edildi.
'EVİNE BÖCEK KOYDUK'
Yazışmalarda Gökhan Ertok'un, "Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık", "Cep telefonunu kopyaladık", "Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz" ve "Evine mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz" ifadelerini kullandığı, Sonel'in ise buna "Teşekkür ederim kardeşim" yanıtını verdiği iddia edildi.
Avukat Ali Çimen ayrıca, MASAK kayıtlarına göre söz konusu olayın hemen ardından Sonel'in koruma polisi olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a 20 bin TL gönderildiğinin tespit edildiğini öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli arasındaki güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y., dün adliyeye sevk edildi.
Ertok'un bir cinayet, 300 kg eroin ve 400 milyon TL'lik gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediğine yönelik yazışmalar da dosyada yer aldı.
"BAKAN GÜRLEK BU İŞİ ÇÖZECEK"
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit, ağabeyi Ramazan ve ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı. Abla Doku, "Bizden kızımızı aldılar. Benim annem ve babam sırf kendilerini daha ifade edebilmek için bu süreçte Türkçe öğrendi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e güveniyorum. Sayın Gürlek, 'ucu nereye giderse gitsin' dedi. Bizi burada tutan Gürlek'in cümlesidir. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Anne Bedriye Doku da kızının kemiklerini istediğini söyleyerek, "Ben bir anneyim, kızımın mezarını istiyorum. Gülistanlar ölmesin, öğrenci ölmesin, anneler ağlamasın" diye konuştu.
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Kan donduran fotoğraf telefondan çıktı! Tuncay Sonel eleştireni işkence ettirmiş
Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Sonel, ihraç polis Gökhan Ertok ile olan yazışmaların birinde aleyhinde paylaşım yapan bir kişiyi, 'Gereğini yaparsınız kardaş' diyerek Ertok'a 'havale' ediyor. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok, kanlar içindeki fotoğrafını valiye gönderip 'görev tamam' mesajı iletiyor. Sonel de kendisine teşekkür ediyor.
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ihraç edilen polis Gökhan Ertok ile yazışmaları ortaya çıktı. Sonel'in kendisini eleştiren kişilere işkence yaptırdığı belirlendi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonun, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.
6 SUÇTAN GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Sefa K. ile Emre E. hakkında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "yağma" ile "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından işlem yapıldı.
"GEREĞİNİ YAP"
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in açıklamasına göre, Elazığ Sulh Ceza Hakimliği kararı kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken yazışmalara ulaşıldı.
İddiaya göre Sonel, hakkında sosyal medyada eleştirel paylaşım yapan bir hesabı, tutuklu bulunan Gökhan Ertok'a göndererek, "Gereğini yaparsınız gardaş" mesajını iletti. Ertok ise Sonel'e gönderdiği yanıtlarda, söz konusu hesabın IP ve adres bilgilerinin tespit edildiğini, kişinin evine gidildiğini ve dijital materyallerine el konulduğunu belirtti.
Ertok'un ayrıca yüzü kanlar içinde yerde yatan bir erkeğin fotoğrafı ile bir silah fotoğrafını eski Vali Sonel'e gönderdiği iddia edildi.
'EVİNE BÖCEK KOYDUK'
Yazışmalarda Gökhan Ertok'un, "Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık", "Cep telefonunu kopyaladık", "Ön ve arka kamerayı izleyebiliyoruz" ve "Evine mutfak ile odasına iki adet böcek yerleştirdik, bir süre takip edeceğiz" ifadelerini kullandığı, Sonel'in ise buna "Teşekkür ederim kardeşim" yanıtını verdiği iddia edildi.
Avukat Ali Çimen ayrıca, MASAK kayıtlarına göre söz konusu olayın hemen ardından Sonel'in koruma polisi olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a 20 bin TL gönderildiğinin tespit edildiğini öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli arasındaki güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y., dün adliyeye sevk edildi.
Ertok'un bir cinayet, 300 kg eroin ve 400 milyon TL'lik gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediğine yönelik yazışmalar da dosyada yer aldı.
"BAKAN GÜRLEK BU İŞİ ÇÖZECEK"
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit, ağabeyi Ramazan ve ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde açıklama yaptı. Abla Doku, "Bizden kızımızı aldılar. Benim annem ve babam sırf kendilerini daha ifade edebilmek için bu süreçte Türkçe öğrendi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e güveniyorum. Sayın Gürlek, 'ucu nereye giderse gitsin' dedi. Bizi burada tutan Gürlek'in cümlesidir. Biz bu dosyanın çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Anne Bedriye Doku da kızının kemiklerini istediğini söyleyerek, "Ben bir anneyim, kızımın mezarını istiyorum. Gülistanlar ölmesin, öğrenci ölmesin, anneler ağlamasın" diye konuştu.
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