Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken iddia: Avukattan Enver Altaylı açıklaması
Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken iddia: Avukattan Enver Altaylı açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, yeniden açılan soruşturma kapsamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekici, olay günü yaşanan zaman farkı ile Enver Altaylı'ya ilişkin iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:25
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 11:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada olayın aydınlatılması için bazı kritik noktaların araştırılması gerektiğini ifade etti.
"11 dakikalık zaman farkı araştırılmalı"
Ekici, olay günü saat 15.15'te parti yöneticilerinden birine, Enver Altaylı kaynaklı olduğu öne sürülen "helikopter düştü" bilgisinin ulaştığını iddia etti.
İsmail Güneş'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni saat 15.26'da aradığını hatırlatan Ekici, "Arada 11 dakikalık bir fark var ve bu çok önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.
Altaylı ile emekli jandarma yarbay Ercüment Güler arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların da soruşturma kapsamında incelenmesi gerektiğini savunan Ekici, bu iddiaların doğrulanması halinde olayın seyrini değiştirebileceğini öne sürdü.
"Dosya titizlikle inceleniyor"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli adımlar atıldığını söyleyen Ekici, dosyanın önceki yıllara göre daha kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.
"Soruşturmayı yürüten savcıların ciddi ve titiz bir çalışma yaptıklarını görüyoruz." diyen Ekici, önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.
Soruşturma sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü belirtiyor.
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Yazıcıoğlu soruşturmasında dikkat çeken iddia: Avukattan Enver Altaylı açıklaması
Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, yeniden açılan soruşturma kapsamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekici, olay günü yaşanan zaman farkı ile Enver Altaylı'ya ilişkin iddiaların ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada olayın aydınlatılması için bazı kritik noktaların araştırılması gerektiğini ifade etti.
"11 dakikalık zaman farkı araştırılmalı"
Ekici, olay günü saat 15.15'te parti yöneticilerinden birine, Enver Altaylı kaynaklı olduğu öne sürülen "helikopter düştü" bilgisinin ulaştığını iddia etti.
İsmail Güneş'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni saat 15.26'da aradığını hatırlatan Ekici, "Arada 11 dakikalık bir fark var ve bu çok önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.
Enver Altaylı iddiası
Ekici, Enver Altaylı'nın olayla bağlantısının araştırılması gerektiğini belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu suikastının arkasındaki isimlerden birisinin Enver Altaylı olabileceğini düşünüyoruz." dedi.
Altaylı ile emekli jandarma yarbay Ercüment Güler arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddiaların da soruşturma kapsamında incelenmesi gerektiğini savunan Ekici, bu iddiaların doğrulanması halinde olayın seyrini değiştirebileceğini öne sürdü.
"Dosya titizlikle inceleniyor"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli adımlar atıldığını söyleyen Ekici, dosyanın önceki yıllara göre daha kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.
"Soruşturmayı yürüten savcıların ciddi ve titiz bir çalışma yaptıklarını görüyoruz." diyen Ekici, önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.
Soruşturma sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, dosyaya ilişkin adli süreç devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü belirtiyor.
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