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Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz! Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL çeyrek final maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan maçın ilk setini Kanada 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.
Filenin Sultanlar, ikinci ve üçüncü seti 25-21 kazanıp geri döndü ve setlerde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın dördüncü setinde rakibini 25-16 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-1 galip ayrılıp FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi.
RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi bugün netleşecek.
Çeyrek finaldeki ABD-Çin maçının galibi, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi olacak.
FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, yarı final maçını 25 Temmuz Cumartesi günü oynayacak.
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