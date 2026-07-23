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Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz! Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL çeyrek final maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:04
Haber Güncellenme Tarihi: 23.07.2026 14:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz! Filenin Sultanları Kanada'yı devirdi

FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanan maçın ilk setini Kanada 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanlar, ikinci ve üçüncü seti 25-21 kazanıp geri döndü ve setlerde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın dördüncü setinde rakibini 25-16 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-1 galip ayrılıp FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi.

RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi bugün netleşecek.

Çeyrek finaldeki ABD-Çin maçının galibi, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi olacak.

FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, yarı final maçını 25 Temmuz Cumartesi günü oynayacak.

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