SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İki aile arasında çatışma: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:24
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 08:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İki aile arasında çatışma: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Umut Cabaş (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan taraf yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver