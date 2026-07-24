Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yeni Parti öncesi son seçim anketi: Mansur Yavaş'ı üzecek rakamlar
CHP'nin bölünme arefesinde ORC'nin yaptığı son seçim anket sonuçları paylaşıldı. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen araştırmaya göre CHP İstanbul'da AK Parti'nin 1.4 puan gerisinde kaldı.
ORC Araştırma'nın Temmuz ayında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçları yayımlandı.
CHP'deki bölünme iddialarının gölgesinde yapılan araştırmada, AK Parti her iki büyükşehirde de yarışı önde tamamladı.
İstanbul'da %34,1 oy alan AK Parti, %32,7'de kalan CHP'nin 1,4 puan önünde yer alırken; Ankara'da AK Parti %34,3, CHP ise %31,1 oranına ulaştı.
Toplamda 2 bin 830 kişiyle telefon üzerinden yapılan ankette, seçmenlere bu pazar seçim olması durumundaki tercihleri soruldu.
Çok Okunanlar