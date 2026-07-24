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Yeni Parti öncesi son seçim anketi: Mansur Yavaş'ı üzecek rakamlar

CHP'nin bölünme arefesinde ORC'nin yaptığı son seçim anket sonuçları paylaşıldı. Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen araştırmaya göre CHP İstanbul'da AK Parti'nin 1.4 puan gerisinde kaldı.

Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 16:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti öncesi son seçim anketi: Mansur Yavaş'ı üzecek rakamlar

ORC Araştırma'nın Temmuz ayında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçları yayımlandı.

CHP'deki bölünme iddialarının gölgesinde yapılan araştırmada, AK Parti her iki büyükşehirde de yarışı önde tamamladı.

İstanbul'da %34,1 oy alan AK Parti, %32,7'de kalan CHP'nin 1,4 puan önünde yer alırken; Ankara'da AK Parti %34,3, CHP ise %31,1 oranına ulaştı.

Toplamda 2 bin 830 kişiyle telefon üzerinden yapılan ankette, seçmenlere bu pazar seçim olması durumundaki tercihleri soruldu.

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